الأربعاء 09 يوليو 2025
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خارج الحدود

استشهاد 39 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم

غزة،فيتو
غزة،فيتو

أفادت مصادر طبية في مستشفيات غزة، بسقوط 39 شهيدا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم بينهم 19 بمدينة غزة وشمالي القطاع.

وكانت أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد 16 فلسطينيا إثر قصف الاحتلال الإسرائيلى المتواصل على مناطق فى قطاع غزة منذ فجر اليوم الأربعاء.

11 فلسطينيا استشهدوا وأصيب آخرون

وأفادت الوزارة - فى بيان اليوم، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن 11 فلسطينيا استشهدوا وأصيب آخرون في قصف الاحتلال الإسرائيلى منزلا بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، كما استشهد فلسطيني ونجله جراء قصف الاحتلال منزلا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، بالإضافة لاستشهاد فلسطينيين آخرين وإصابة عدة فلسطينيين في قصف مسيرات الاحتلال خياما تؤوي نازحين غربي خان يونس جنوب قطاع غزة، كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة الخروبي في محيط الموقف في مخيم البريج وسط القطاع.

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الاحتلال الإسرائيلي الصحة الفلسطينية خان يونس جنوب قطاع غزة طائرات الاحتلال غزة فلسطين

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