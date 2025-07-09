بصوت لبناني يصل إلى غزة، ماجدة الرومي تفتتح "أعياد بيروت" بعد غياب أكثر من 15 عامًا (فيديو)

افتتحت الفنانة ماجدة الرومي موسم المهرجانات الصيفية رسميًّا "أعياد بيروت" بعد غياب أكثر من 15 عامًا عن سهرات بيروت.



اللافت أنَّ الافتتاح شهد حضورًا سياسيًّا مثل رئيسي الحكومة الحالي نواف سلام، والسابق نجيب ميقاتي والسيدة الأولى نعمت عون.

بعد تأخر قرابة ساعة، أطلَّت الرومي على المسرح لتجمع بين وجع الوطن وأمله بصوتٍ لا يخفت مع مرور الزمن، وافتتحت السهرة بأغنية «ميلي يا حلوة».

وواصلت ماجدة الفنانة أغانيها التي اختصرت وجع وطن بأغنية، متنقلةً بين أرشيف غني لا يموت: "خدني حبيبي"، "عم يسألوني عليك الناس"، "مطرحك بقلبي"، "لون معي الأيام"، "عيناك ليالٍ صيفية"، وصولًا إلى "كلمات" و"بيروت ست الدنيا" التي ختمت بها الأمسية وسط تفاعل كبير من الحاضرين.

في لفتة نادرة وتكريمية، قدَّمت الرومي أغنية "بترحلك مشوار" التي ليست من ريبرتوارها المعتاد، تخليدًا لذكرى الراحل وديع الصافي، فتفاعل الجمهور معها وردَّدوا كلماتها بحماس كبير.

رسالة حبّ وأمل من ماجدة الرومي لـ لبنان وغزة

في كلمتها من على المسرح، خاطبت الرومي الحضور بكلماتٍ محمّلة بالوجع والرجاء: "أرحّب بالعهد الجديد الذي ملأ قلوبنا بالأمل... تعبنا، اختنقنا، ومللنا من الحروب. هذا العهد هو أملنا بالوصول إلى راحة البال، إلى سلام عادل نحلم به منذ سنوات".

وأضافت: "أملنا أن ينام كل الشهداء الذين سقطوا منذ الـ75 وحتى اليوم بسلام، وأن يعود أهلنا وناسنا الذين تهجروا إلى بيوتهم، وتتعمّر ضيع الجنوب كلها من جديد".

وتابعت: "أملنا إنو الشهداء يناموا بسلام، وأهلنا يلي تهجروا يرجعوا لبيوتن. بس هيدا الإجرام مش جديد علينا، من فلسطين لـغزة، لـقانا، لـتموز 2006... هيدا مش اسمه حرب، هيدا جرايم حرب. أنا ما عم بحكي سياسة، عم خاطب ضمير العالم".

وتابعت: "من الدمعة والبسمة، تعلّمت كيف صرت إنسانة، وكان عليّ اختصار مشواري الطويل برسالة، فعاهدت ربي أن أكون رسالة حبّ للبنان".

وختمت رسالتها بالقول:"نحنا لبنان، نحنا جنّة الله على الأرض... والجنّة بقيت جنّة، شو ما صار."

ولم تغب غزة عن وجدان ماجدة، حيث عبّرت في كلمتها عن أملها بأن يعمّ السلام قريبًا في غزة وكل المنطقة، مؤكدة أن وجع فلسطين جزء لا يتجزأ من وجع لبنان وكل الأرض العربية.

وانحنت ماجدة الرومي باحترام أمام العلم اللبناني الذي سلّم إليها لدقائق بعد تأديتها أغنية "ست الدنيا"، وسط تصفيق حارّ من الحضور، واستقبالها باقة من الورود قدّمها لها أطفال الحضور في مشهد عاطفي يعكس ارتباطها العميق بوطنها.

ماجدة الرومي توجه رسالة مؤثرة إلى الإعلاميين

وفي كلمة ثانية لها خلال الحفل قالت الرومي: “منذ أن غنيت (عم بحلمك) اليوم، أعبّر عن شكري وامتناني لكل من كان إلى جانبي، ولكل من شارك في تغطية هذه الليلة السعيدة من عمرنا”.

تابعت: " ليلةٌ كنت أتمناها عرسًا، لكنها أيضًا مناسبة لأشكر كل من كتب عني كلمة طيبة، من نقد بنّاء، وحتى من شتمني. لأنني من الحلو والمر، من الدمعة والبسمة، تعلّمت كيف أصبح إنسانة".

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