الأربعاء 09 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

لن نتراجع لحظة، بيان مسجل لنتنياهو عن فحوى محادثاته مع ترامب بشأن غزة

نتنياهو وترامب
نتنياهو وترامب

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء: إن محادثاته مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب انصبت على "تحرير الرهائن" المحتجزين في قطاع غزة.

وأوضح نتنياهو في بيان مسجل: "لن نتراجع ولو للحظة، وهذا ممكن (تحرير الرهائن) بفضل الضغط العسكري لجنودنا البواسل".

وتابع: "للأسف هذا الجهد يكلفنا ثمنا باهظا بسقوط خيرة أبنائنا، لكننا عازمون على تحقيق كل أهدافنا: إطلاق سراح كل الرهائن أحياء وأمواتا، والقضاء على قدرات حماس العسكرية والإدارية، وبالتالي التحقق من أن غزة لن تشكل أي تهديد لإسرائيل".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "ناقشنا أيضا تداعيات وإمكانيات الانتصار الكبير الذي حققناه على إيران".

واعتبر أن ذلك "يتيح الفرص هنا لتوسيع دائرة السلام، وتوسيع نطاق الاتفاقات الإبراهيمية. نحن نعمل على ذلك بكل عزم ونشاط".

وقال نتنياهو: "أعربت للرئيس ترامب كذلك عن تقدير مواطني إسرائيل لدعمهم لنا، وللإجراء الحازم الذي اتخذه، وللجهد المشترك الذي نبذله اليوم لتحقيق مستقبل عظيم للشرق الأوسط ومستقبل عظيم لدولة إسرائيل".

وهذه ثالث زيارة يقوم بها نتنياهو للولايات المتحدة منذ تولي ترامب ولايته الثانية في 20 يناير الماضي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحرير الرهائن إيران الاتفاقات الإبراهيمية ترامب

الأكثر قراءة

بعد أزمة العاصفة الرعدية، الصور الأول لوصول طائرة ريال مدريد إلى نيويورك

بعد أزمة "الطائرة المرعبة"، كيف أنقذ "فيفا" بعثة ريال مدريد من مصير مجهول (فيديو)

سعر السمك اليوم، البلطي يتهاوى والمكرونة تقفز إلى 130 جنيها

الأرصاد تعلن تغيرات مفاجأة في طقس اليوم وتحذر من الـ 48 ساعة القادمة

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع جديد يضرب التفاح البلدي وانخفاض الجوافة

أسعار المانجو اليوم الأربعاء، ارتفاع جديد في الزبدية والسنارة تغري المصريين

من "تملق" نتنياهو إلى نية باكستان، هل يمكن لترامب الفوز بجائزة نوبل للسلام؟ حقائق صادمة

اكتشاف فوائد غير متوقعة لحليب الإبل في مكافحة مرض يصيب الملايين حول العالم

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوبر ماركت اليوم الثلاثاء

سعر القصدير اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على سعر كيلو الألومنيوم اليوم

سعر الأرز في السوق اليوم الثلاثاء 8/7/2025

المزيد

انفوجراف

تعديلات قانون الرياضة تحدد مصير مجالس إدارات الأندية الرياضية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 9 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 9 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 9 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads