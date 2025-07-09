مونديال الأندية، هل يدفع إنريكي ثمن تهور مدافعيه أمام ريال مدريد؟

يواجه لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان أزمة دفاعية بصفوف الفريق خلال مواجهة ريال مدريد الليلة في كأس العالم للاندية.

إنريكي معرض لدفع فاتورة تهور مدافعه الإكوادوري ويليان باتشوو وتبخر حلمه في التأهل للنهائي والفوز باللقب لتحقيق خماسية تاريخية

غياب ويليان باتشو

ونال الإكوادوري ويليان باتشو بطاقة حمراء مباشرة نتيجة تدخل عنيف ضد ليون جوريتسكا نجم بايرن ميونخ في الدور قبل النهائي ليقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيقافه رفقة زميله الآخر لوكاس هيرنانديز لمدة مباراتين.

وبالتالي سيغيب باتشو عن باقي مشوار باريس نحو تحقيق حلم المونديال وأوله المواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد مساء اليوم الأربعاء.

وما زاد من أزمة إنريكي أن لوكاس هيرنانديز البديل الأول لـ باتشو طُرد أيضا أمام بايرن ميونخ، ليجد إنريكي نفسه مضطرا للاعتماد على المدافع البرازيلي الآخر لوكاس بيرالدو.

الإكوادوري ويليان باتشو

وكان المدافع الإكوادوري ويليان باتشو المنضم من آينتراخت فرانكفورت الألماني مقابل 40 مليون يورو في صيف 2024 من رهانات المدرب الإسباني التي وضع فيها "ثقة عمياء".

كان اختيار باتشو (23 عاما) مفاجأة من الإدارة الرياضية في باريس، لأنه صفقة ليست من الأسماء الرنانة، وأكد بها لويس إنريكي السياسة الجديدة بأن "النجم هو الفريق" وليس اللاعبين.

وبالفعل فرض باتشو نفسه بقوة وسريعا وبات ركيزة أساسية على حساب أسماء أخرى أكثر منه شهرة وبريقا مثل السلوفاكي ميلان سكرينيار الذي انضم لباريس في صيف 2023 بعدما خلع شارة قيادة إنتر، وصيف دوري أبطال أوروبا في نفس العام.

ولكن سكرينيار رحل بعد موسم ونصف لينتقل معارا إلى فنربخشة، في الوقت الذي ثبت فيه ويليان باتشو قدميه أكثر بجوار ماركينيوس قائد بي إس جي، ليصل إجمالي مشاركته في موسمه الأول مع الفريق إلى 57 مباراة في جميع المسابقات.

وتغنى إنريكي كثيرا بالقدرات الفنية والبدنية والذهنية أيضا لباتشو، قائلا في أكثر من مؤتمر صحفي "إنه من أذكى المدافعين في استخلاص الكرة بدون ارتكاب مخالفات أو الحصول على بطاقات ملونة".

وبالفعل لم يحصل باتشو سوى على إنذارين فقط طوال 57 مباراة مع باريس

وساهم باتشو مع ماركينيوس وأشرف حكيمي ونونو مينديس في بناء جدار دفاعي قوي، حيث لم تهتز شباك الفريق الباريسي سوى بهدف واحد فقط في كأس العالم للأندية عند الخسارة المفاجئة أمام بوتافوجو البرازيلي بينما خرج بشباك نظيفة في أربع مباريات أمام أتلتيكو مدريد وسياتل ساوندرز وإنتر ميامي وبايرن ميونخ.

موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية 2025

كأس العالم للأندية 2025، ويلتقي فريقا ريال مدريد وباريس سان جيرمان، في العاشرة مساء اليوم الأربعاء على ملعب ميتلايف في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025.

ريال مدريد، فيتو

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية 2025



تمتلك شبكة DAZN حقوق بث منافسات كأس العالم للأندية 2025، ومن المقرر أن تبث جميع مباريات البطولة بتقنية عالية لجميع أنحاء العالم على الشبكة مجانًا.

وتنص اتفاقية فيفا مع شبكة DAZN، على إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 الـ63، مجانًا عبر منصاتها في جميع أنحاء العالم بلغات مختلفة.

كما حصلت مجموعة قنوات MBC على حقوق بث مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان، وتذاع عبر قناتي MBC Action وMBC مصر2.

مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية 2025

باريس سان جيرمان يدخل اللقاء بعد الفوز على بايرن ميونخ 2-0 في ربع النهائي، بينما تجاوز ريال مدريد الفريق الألماني بوروسيا دورتموند 3-2 بالدور ذاته.

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