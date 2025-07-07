يويفا يرفض استئناف ريال مدريد على عقوبة مبابي وروديجر

رفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم - يويفا، طعون نادي ريال مدريد المتعلقة بالعقوبات المفروضة على لاعبيه أنطونيو روديجر وكيليان مبابي، وداني سيبايوس.

وذلك إثر أحداث مباراة أتلتيكو مدريد في مارس الماضي، بالإضافة للغرامة المفروضة على النادي بسبب سلوك جماهيره خلال مباراة أرسنال في لندن.

يويفا يبقي على غرامات لاعبي ريال مدريد

وأبقى اليويفا على الغرامات المالية المفروضة على اللاعبين، والتي بلغت 40 ألف يورو لرو ديجر، و30 ألف يورو لمبابي، و20 ألف يورو لسيبايوس، مع عقوبة إيقاف مشروط لمباراة واحدة لكل من روديجر، ومبابي في حال تكرار المخالفات خلال السنة الأولى.

وجاءت هذه العقوبات بناءً على شكوى قدمها أتلتيكو مدريد بشأن سلوك اللاعبين في نهاية المباراة، حيث اتُهم روديجر بإشارة غير لائقة بوضع يده على رقبته، ومبابي بإشارات استفزازية.

واعتبر اليويفا أن هذه الأفعال تمثل انتهاكًا واضحًا لقواعد السلوك اللائق، مؤيدًا قرار هيئة الرقابة والأخلاقيات والتأديب الصادر في 4 أبريل 2025.

معاقبة ريال مدريد بسبب الجماهير

كما رفض يويفا استئناف ريال مدريد بشأن غرامة قدرها 15 ألف يورو، فرضت على النادي بسبب سلوك عنصري من جماهيره خلال مباراة أرسنال، مؤكدًا قرار الهيئة الصادر في 28 أبريل 2025.

وبعد رفض الطعون، يبقى أمام ريال مدريد خيار اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي (كاس) لمحاولة تخفيف العقوبات المتعلقة بالمباراتين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.