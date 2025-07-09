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رياضة

التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية

أشرف حكيمي، فيتو
أشرف حكيمي، فيتو

كأس العالم للأندية 2025، يشهد مونديال الأندية المواجهة المرتقبة الليلة بين فريقي ريال مدريد وباريس سان جيرمان، في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025.

التشكيل المتوقع للريال أمام باريس سان جيرمان


حراسة المرمى: كورتوا.

الدفاع: ترينت، وأسينسيو، وتشواميني، وروديجر.

الوسط: فران جارسيا، وفالفيردي، وجولر.

الهجوم: بيلينجهام، وكيليان مبابي، وفينيسيوس.

التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان أمام الريال

واستقر لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، على ملامح التشكيل الأساسي الذي سيخوض به المباراة المرتقبة أمام ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية.


حراسة المرمى: دوناروما.
الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، بيرالدو، نونو مينديز.

الوسط: جواو نيفيز، فيتينيا، فابيان.

الهجوم: باركولا ودويه وكفاراتسخيليا


 

موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية 2025

 

كأس العالم للأندية 2025، ويلتقي فريقا ريال مدريد وباريس سان جيرمان، في العاشرة مساء اليوم الأربعاء على ملعب ميتلايف في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025.

 

ريال مدريد
ريال مدريد، فيتو

 

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية 2025


تمتلك شبكة DAZN حقوق بث منافسات كأس العالم للأندية 2025، ومن المقرر أن تبث جميع مباريات البطولة بتقنية عالية لجميع أنحاء العالم على الشبكة مجانًا.

وتنص اتفاقية فيفا مع شبكة DAZN، على إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 الـ63، مجانًا عبر منصاتها في جميع أنحاء العالم بلغات مختلفة.

كما حصلت مجموعة قنوات MBC على حقوق بث مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان، وتذاع عبر قناتي MBC Action وMBC مصر2.

 

مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية 2025

 

باريس سان جيرمان يدخل اللقاء بعد الفوز على بايرن ميونخ 2-0 في ربع النهائي، بينما تجاوز ريال مدريد الفريق الألماني بوروسيا دورتموند 3-2 بالدور ذاته.

باريس سان جيرمان  يسعى للخماسية

ويسعى باريس سان جيرمان الي الصعود إلى نهائي كأس العالم للأندية الذي سيقام الأحد المقبل لتحقيق حلم الخماسية التاريخية وذلك  بعدما توج بالثلاثية المحلية المتمثلة في الدوري الفرنسي وكأس فرنسا وكأس السوبر قبل أن يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه بعدما حقق فوزًا عريضًا على إنتر ميلان الإيطالي بخماسية نظيفة في المباراة النهائية ساعيًا لإضافة كأس العالم للأندية إلى خزائنه.

موسم صفري للريال

في المقابل يطمح ريال مدريد لحجز بطاقة العبور إلى المباراة النهائية للحفاظ على آماله في حصد اللقب وإنقاذ موسمه الكارثي بعدما فشل في حصد لقب الدوري الإسباني "الليجا" وكأس السوبر الإسباني وكأس ملك إسبانيا بجانب دوري أبطال أوروبا.

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