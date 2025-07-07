باريس سان جيرمان يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة ريال مدريد

يستعد ريال مدريد لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في دور نصف النهائي لكأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

ضربة قوية لباريس سان جيرمان

وخاض لاعبو باريس سان جيرمان أول حصة تدريبية للفريق استعدادا للقاء ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي مونديال الأندية.

وشهدت التدريبات غياب أشرف حكيمي وفابيا رويز وغابرييل موسكاردو وهو ما يثير الشكوك حول مشاركتهم ضد الريال.

موعد مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان

وتقام مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان في نصف نهائي كأس العالم للأندية يوم الأربعاء 9 يوليو 2025، 10 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

وفاز ريال مدريد أمام دورتموند 3-2 في اللقاء الذي جمعهما علي ملعب "ميتلايف" بولاية نيوجيرسي الأمريكية، ضمن ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025.

أهداف مباراة ريال مدريد ضد دورتموند

ريال مدريد تقدم بالهدف الأول في مرمي دورتموند عن طريق جونزالو جارسيا بالدقيقة 10 بعد صناعة أردا جولر.

وجاء الهدف بعد عرضية من أردا جولر داخل منطقة الجزاء قابلها غونزالو جارسيا بتسديدة قوية على يمين حارس بروسيا دورتموند إلى داخل الشباك.

وعزز ريال مدريد تقدمه أمام دورتموند بالهدف الثاني عن طريق فران جارسيا بالدقيقة 20.

وجاء الهدف بعد عدة تمريرات وصلت عند أرنولد مررها إلى داخل منطقة الجزاء قابلها فران جارسيا بتسديدة أرضية قوية إلى داخل الشباك.

وقلص دورتموند الفارق بالهدف الأول بالدقيقة 90 + 2 عن طريق ماكسمليان بيير قبل أن يعزز كيليان مبابي تقدم الريال بالهدف الثالث بالدقيقة 90 + 4.

وقام الحكم بإشهار الكارت الأحمر للاعب ريال مدريد ديان هويسين بالدقيقة 90 + 6.

وقلص جيراسي الفارق بضربة جزاء بدورتموند الفارق بالدقيقة 90 + 8 لتنتهي المباراة بفوز ريال مدريد 3-2.

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