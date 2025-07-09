أخبار مصر: جريمة بشعة بطلها مستشار سابق تهز أكتوبر، إنقاذ فريق ريال مدريد من كارثة في السماء، نتنياهو يصدم طمح ترامب

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء اليوم في أول لقاء بعد أزمة سنترال رمسيس ومؤتمر صحفي مرتقب

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، لمناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الداخلية والإقليمية.

الأرصاد تعلن تغيرات مفاجأة في طقس اليوم وتحذر من الـ 48 ساعة القادمة

طقس اليوم، حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الأربعاء، الموافق 9 يوليو 2025، على كافة أنحاء المحافظات والمدن المصرية.

مصير غامض في السماء، عاصفة رعدية تفاجئ طائرة ريال مدريد وتمنعها من الهبوط بنيويورك (فيديو)

تعرض فريق ريال مدريد الإسباني إلى موقفًا صعبًا قبل ساعات من خوض مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025 التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

ماشية مع واحد وأنا بغير عليها، اعترفات مستشار سابق أطلق النار على طليقته أمام معرض سيارات بدهشور

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مستشار سابق قتل طليقته بممشى سيتي بارك السياحي بقرية دهشور بدائرة قسم شرطة أكتوبر.

من "تملق" نتنياهو إلى نية باكستان، هل يمكن لترامب الفوز بجائزة نوبل للسلام؟ حقائق صادمة

مابين “تملُّق” نتنياهو ونية باكستان، هل يمكن للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الفوز بـجائزة نوبل للسلام؟

أغلقت جميع هواتفها، أين اختفت مها الصغير بعد ضجة سرقة لوحة الفنانة الدنماركية

المصائب لا تأتي فرادى، فبعد ضجة سرقة لوحة فنانة دنماركية، وحذف قناة ON البرومو الرسمي لبرنامج "كلام كبار"، الذي كان من المقرر عرضه قريبًا على الشاشة، تواجه الإعلامية مها الصغير ورطة حقيقية، حيث يتساءل الكثيرون عن سر اختفاء الإعلامية منذ ظهورها في برنامج “معكم منى الشاذلي”.

بعد أزمة "الطائرة المرعبة"، كيف أنقذ "فيفا" بعثة ريال مدريد من مصير مجهول (فيديو)

تدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في الأزمة المرعبة التي واجهت بعثة ريال مدريد وهي في طريقها إلى نيويورك لمواجهة باريس سان جيرمان في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025، مساء اليوم الأربعاء.

لن نتراجع لحظة، بيان مسجل لنتنياهو عن فحوى محادثاته مع ترامب بشأن غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء: إن محادثاته مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب انصبت على "تحرير الرهائن" المحتجزين في قطاع غزة.

ده فرض وما فيهوش هزار، مروة صبري تهاجم أمل حجازي بعد تعليق "أهلا بالحياة" على خلع الحجاب (فيديو)

شنت الإعلامية مروة صبري هجومًا لاذعًا على المطربة أمل حجازي، وذلك بسبب تعليق كتبته عقب خلعها الحجاب مؤخرًا قالت فيه "أهلًا بالحياة"، موجهة رسالة نارية إليها.

بوشاية من طليقته، تنفيذ الأحكام يلاحق صالح جمعة في الساحل الشمالي

تلاحق إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية صالح جمعة، لاعب النادي الأهلي السابق، لتنفيذ أحكام قضائية نفقة صادرة ضده لصالح طليقته، قدرت بمليون جنيه، وذلك في مكان وجوده بالساحل الشمالي والذي أكدت زوجته وجوده هناك هروبًا من إلقاء القبض عليه لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده.

كأس العالم للأندية يخطف الأضواء في لقاء ترامب ونتنياهو

خطف درع بطولة كأس العالم للأندية الذهبي المميز، الأضواء، خلال لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء.

أخيرا، العالم يودع "الإجراء المهين" داخل المطارات الأمريكية

أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، الثلاثاء، أن المسافرين عبر المطارات المحلية لن يطلب منهم بعد الآن خلع أحذيتهم أثناء التفتيش الأمني، منهية بذلك إجراء استمر لما يقرب من 20 عاما.

حصل لي انتكاسة وخفت من الفتنة، حلا شيحة تكشف لأول مرة قصتها مع الحجاب (فيديو)

كشفت الفنانة حلا شيحة، لأول مرة الأزمات النفسية التي مرَّت بها أكثر من مرة خلال رحلة تخليها عن الحجاب والعودة إلى الفن ثم الاعتزال من جديد.

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