حصل لي انتكاسة وخفت من الفتنة، حلا شيحة تكشف لأول مرة قصتها مع الحجاب (فيديو)

كشفت الفنانة حلا شيحة، لأول مرة الأزمات النفسية التي مرَّت بها أكثر من مرة خلال رحلة تخليها عن الحجاب والعودة إلى الفن ثم الاعتزال من جديد.

وقالت حلا شيحة عبر قناتها على “ يوتيوب”، إن الخوف تمكن منها في عدة محطات، وهو ما سبب لها حالة من "الإحباط الشديد"، لافتة إلى أنها كانت تنظر إلى كافة الأمور "من منظور الخوف وليس من الزاوية الإيمانية".



وأضافت أن تلك "الفتنة يمكن أن يقع فيها أي شخص، والإنسان يمكن أن يضعف إيمانه، كنت قريبة من ربنا وأحب ربنا، لكن الخوف عندما تملكني وحبي الزائد للأولاد"، مشيرة إلى أن ذلك سبب لها انتكاسة خلع الحجاب وعودتها من جديد للفن.

وأشارت إلى أنها "انتكست عن الشيء ووقعت بقوة، وهذا حصل معي من كثرة التعب النفسي الذي مررت به"، رغم أنه كانت لديها رغبة شديدة في تأمين مستقبل أولادها.

وأوضحت حلا شيحة أنه على الرغم من تلك الحالة، كانت تدعو الله باستمرار أن يبارك خطواتها، مشيرة إلى أنها كانت تشعر بتلك الأحاسيس بداخلها فقط، لكن من الخارج لا يبدو عليها شيء، ولم يكن واضحًا للجميع.

وحرص عدد كبير من الجمهور ونجوم الفن على دعم حلا شيحة، من بينهم الفنانة عبير صبري، والإعلامية سالي عبد السلام وابنة الإعلامية مفيدة شيحة.



بدأت حلا شيحة مسيرتها مع الفن في بداية التسعينيات، إلا أنها قررت في عام 2006 الاعتزال بعد ارتداء الحجاب، وعادت من جديد بعد 18 عامًا إلى الساحة الفنية في عام 2018، وقدمت العديد من الأعمال من بينها مسلسل "زلزال" مع محمد رمضان، مسلسل "وعد" مع الفنانة يسرا، وفيلم "مش أنا" إلى جانب تامر حسني.

والمفاجأة مع عرض فيلم "مش أنا"، نشرت حلا شيحة بيانًا انتقدت فيه مشاهدها في العمل، معلنة ندمها على المشاركة فيه، خاصة بعد أن عادت إلى ارتداء الحجاب من جديد وتزوجت من الداعية الإسلامي معز مسعود، مما تسبب في حالة من الجدل حول موقفها من الفن.

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