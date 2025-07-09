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ثقافة وفنون

ده فرض وما فيهوش هزار، مروة صبري تهاجم أمل حجازي بعد تعليق "أهلا بالحياة" على خلع الحجاب (فيديو)

أمل حجازي والإعلامية
أمل حجازي والإعلامية مروة صبري، فيتو

شنت الإعلامية مروة صبري هجومًا لاذعًا على المطربة أمل حجازي، وذلك بسبب تعليق كتبته عقب خلعها الحجاب مؤخرًا قالت فيه "أهلًا بالحياة"، موجهة رسالة نارية إليها.

وقالت مروة صبري خلال تقديمها برنامج "قعدة ستات" عبر قناة ألفا اليوم: "عندي تعليق صغير على الفنانين اللي بيلبسوا الحجاب ويقلعوا الحجاب، أنا حاسة إن الحجاب مظلوم معاكم، الحجاب ما له يا جماعة بالسعادة والتعاسة".

وأضافت مروة صبري: "الحجاب فرض من فروض ربنا، ربنا يكتبها لنا كلنا وأنا قبل أي حد".

ووجهت مروة صبري رسالة إلى أمل حجازي قائلة: "ملوش علاقة إنك لابسة الحجاب فأنت شخصية تعيسة، وملوش علاقة إنك قعلتِ الحجاب فأنت شخصية سعيدة وأهل بالحياة، أنت مش راجعة من الموت علشان تقولي أهلًا بالحياة".

وتابعت: "أنت خدتِ قرار الحجاب بإرادتك، ما حدش ضغط عليكِ. بلاش نسيء للحجاب، ده علاقة بينك وبين ربنا زي صلاتك وفرض من الفروض".

وكانت أمل حجازي خلعت الحجاب في فبراير 2024، وظهرت في فيديو وهي تجلس في أحد المتاجر بدون حجاب. 

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المطربة أمل حجازي الأعلامية مروة صبري الحجاب

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