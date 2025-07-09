الأرصاد تعلن تغيرات مفاجأة في طقس اليوم وتحذر من الـ 48 ساعة القادمة

طقس اليوم، حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الأربعاء، الموافق 9 يوليو 2025، على كافة أنحاء المحافظات والمدن المصرية.



وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن اليوم الأربعاء 9 يوليو، سوف يشهد طقسًا شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء حارًّا رطبًا على السواحل الشمالية، مائلًا للحرارة رطبًا ليلًا وفي الصباح الباكر.



وأوضحت، أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (4 إلى 2) درجة، كما أن هناك شبورة مائية من ( 8 إلى 4 صباحًا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

وأضافت الأرصاد الجوية في بيانها أن هناك نشاط رياح على بعض شواطئ “السلوم - مطروح - العلمين - الإسكندرية”، وسرعة الرياح من 35 إلى 45 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 1.75 إلى 2.25 متر.

كما أشارت إلى اضطراب حركة الملاحة في البحر الاحمر وارتفاع الموج (1.5: 2.5) متر.



ولفتت إلى وجود نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، على مدن ومحافظات مصر، وجاءت كالتالي:

كما حذرت من طقس الأيام المقبلة، مؤكدة ارتفاع درجات الحرارة على معظم الأنحاء حيث تصل غدا وبعد غد إلى 40 درجة مئوية في القاهرة، وتسجل 44 درجة في جنوب الصعيد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.