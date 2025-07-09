من "تملق" نتنياهو إلى نية باكستان، هل يمكن لترامب الفوز بجائزة نوبل للسلام؟ حقائق صادمة

مابين “تملُّق” نتنياهو ونية باكستان، هل يمكن للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الفوز بـجائزة نوبل للسلام؟

أمس الثلاثاء قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه رشَّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجائزة نوبل للسلام، معتبرا أنه أظهر "تفانيًا استثنائيًّا" في تعزيز الأمن والاستقرار حول العالم، بحسب رسالة بعث بها إلى لجنة نوبل ونشرها عبر الإنترنت.

ويأتي هذا الترشيح في وقت يحاول فيه ترامب لعب دور الوسيط للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في غزة، بينما كانت باكستان قد أعلنت الشهر الماضي نيتها ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام أيضًا، تقديرًا لدوره في محاولة حل النزاع مع الهند.

لكن هذا الترشيح أثار تساؤلات وانتقادات في بعض الأوساط، إذ وصف رئيس الوزراء السويدي السابق كارل بيلت، على منصة "إكس"، خطوة نتنياهو بأنها محاولة "تملّق" لترامب.

وفي حال فوزه، سيصبح ترامب خامس رئيس أمريكي ينال جائزة نوبل للسلام بعد تيودور روزفلت وودرو ويلسون وجيمي كارتر وباراك أوباما.

من يمكنه الفوز بجائزة نوبل للسلام؟

وفقا لوصية الصناعي السويدي ألفريد نوبل، تُمنح الجائزة للأفراد أو المنظمات التي تساهم في "تعزيز أواصر الإخاء بين الأمم" وتقليل النزاعات والتسلح.

ويؤكد موقع نوبل الرسمي أنه "يمكن عمليا لأي شخص حي أو أي مؤسسة نشطة الفوز بالجائزة" إذا استوفى الشروط.

لكن تجدر الإشارة إلى أن الترشيحات تُغلق في يناير من كل عام، ما يعني أن ترشيح نتنياهو لن يُدرج ضمن قائمة هذا العام.

من يحق له الترشيح؟

قائمة المؤهلين لترشيح أسماء طويلة، تضم رؤساء الدول وأعضاء الحكومات والبرلمانات وأساتذة جامعات في مجالات التاريخ والقانون والفلسفة ومن سبق لهم الفوز بالجائزة وغيرهم. ولا يُسمح لأي شخص بترشيح نفسه، وتظل الأسماء سرية لمدة 50 عاما، إلا إذا كشف عنها مقدّم الترشيح.

كيف يتم اختيار الفائز؟

تتولى لجنة نوبل النرويجية، المؤلفة من خمسة أعضاء يُعيّنهم البرلمان النرويجي، مهمة فرز الترشيحات واختيار الفائز. وغالبا ما يكون الأعضاء من الشخصيات السياسية أو الحقوقية.



تراجع اللجنة مئات الترشيحات كل عام بمساعدة خبراء، وتسعى عادة للوصول إلى قرار توافقي، لكن يمكنها التصويت بالأغلبية.

لماذا تثير الجائزة جدلًا أحيانًا؟

تُعتبر جائزة نوبل للسلام من أكثر الجوائز التي تحمل رسائل سياسية مثيرة للجدل، إذ سبق أن استقال أعضاء من اللجنة احتجاجا على بعض الأسماء، مثلما حدث مع هنري كيسنجر عام 1973 وياسر عرفات عام 1994.

كما أثار فوز الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما بالجائزة بعد أشهر قليلة من توليه منصبه جدلا واسعا.

علام يحصل الفائز؟

يحصل الفائز بجائزة نوبل للسلام على ميدالية ودبلوم ومبلغ مالي قدره 11 مليون كرونة سويدية (نحو 1.15 مليون دولار)، إلى جانب اهتمام عالمي كبير.

وسيُعلَن عن اسم الفائز بجائزة هذا العام في 10 أكتوبر من معهد نوبل النرويجي بأوسلو، فيما يقام حفل تسليم الجوائز في العاشر من ديسمبر، تزامنًا مع ذكرى وفاة ألفريد نوبل.

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