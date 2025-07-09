بعد أزمة "الطائرة المرعبة"، كيف أنقذ "فيفا" بعثة ريال مدريد من مصير مجهول (فيديو)

تدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في الأزمة المرعبة التي واجهت بعثة ريال مدريد وهي في طريقها إلى نيويورك لمواجهة باريس سان جيرمان في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025، مساء اليوم الأربعاء.

تعرض فريق ريال مدريد الإسباني إلى موقف صعب قبل ساعات من خوض مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025 التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتسبب التحذير من عاصفة جوية في تأخير سفر ريال مدريد إلى نيويورك قبل ساعات قليلة من مواجهة سان جيرمان، واضطر النادي الملكي إلى البقاء في مطار بالم بيتش، وأقلع نحو نيويورك متأخرًا ساعة كاملة.

وكانت صحيفة "ماركا" أشارت إلى أن ريال مدريد أبلغ "فيفا" أن المؤتمر الصحفي الذي كان من المقرر أن يعقده تشابي ألونسو قبل المباراة سوف يتم إلغاؤه بسبب تأخر وصوله.

ووفقًا للصحيفة، فإن طائرة ريال مدريد كانت تحلق فوق واشنطن في انتظار الحصول على تصريح بالهبوط.

وبحسب ما ذكره برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني الشهير، فقد هبطت طائرة ريال مدريد بعد تحليقها في الجو لبعض من الوقت، حيث وصل الفريق الملكي إلى نيوجيرسي متأخرًا ساعتين.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 عاجل |



هبوط طائرة ريال مدريد بالسلامة الآن - بالفيديو - pic.twitter.com/L8pBALXs44 — محمود مجيد (@MMajeedX) July 9, 2025

وأضاف أن الاتحاد الدولي لكرة القدم تدخل من أجل حصول طائرة ريال مدريد على إذن بالهبوط، حيث وصلت إلى وجهتها متأخرة ساعتين بسبب العاصفة.



🚨🚨 EXCLUSIVA @jpedrerol 🚨🚨



✈️ "La FIFA ha INTERVENIDO en el ATERRIZAJE del REAL MADRID".



⛈️ El avión llegó a su destino con dos horas de retraso por la tormenta. pic.twitter.com/PIj2eyaDNU — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 9, 2025

وكان باريس سان جيرمان، حجز مقعده في نصف النهائي، بعدما تخطي بايرن ميونخ الألماني، في مباراة قوية انتهت بفوز الفريق الباريسي، بهدفين دون رد، بينما تفوق ريال مدريد على بروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 3 – 2.



😅🙏 FIN DE LA ODISEA.



👉 El Real Madrid llega a su hotel de concentración tras el retraso en su vuelo por la tormenta.



📹 @EduAguirre7 pic.twitter.com/1bvVluAzHT — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 9, 2025

ويلتقي ريال مدريد مع سان جيرمان، بطل دوري أبطال أوروبا، على ملعب "ميتلايف"، اليوم الأربعاء، في نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

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