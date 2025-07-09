مصير غامض في السماء، عاصفة رعدية تفاجئ طائرة ريال مدريد وتمنعها من الهبوط بنيويورك (فيديو)

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ريال مدريد يواجه
ريال مدريد يواجه عاصفة قوية، فيتو

تعرض فريق ريال مدريد الإسباني إلى موقفًا صعبًا قبل ساعات من خوض مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025 التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

والموقف الأول عندما تأخر إقلاع طائرة ريال مدريد أمس الثلاثاء لمدة 60 دقيقة بسبب عاصفة قوية في منطقة بالم بيتش في ولاية فلوريدا.


أما الموقف الثاني الأكثر صعوبة تعرضت طائرة الفريق إلى أزمة بعد أن ظلت تحلق فوق سماء واشنطن بسبب العاصفة الرعدية التي أدت لعدم الحصول على إذن الهبوط في نيويورك.


وطلب نادي ريال مدريد بشكل رسمي من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تعليق الأنشطة الإعلامية الخاصة بالفريق قبل لقاء باريس سان جيرمان وإلغاء المؤتمر الصحفي الخاص بالمدرب الإسباني تشابي ألونسو للحديث عن المباراة.

ويخوض ريال مدريد مواجهة مرتقبة ضد باريس سان جيرمان مساء اليوم الأربعاء على ملعب "ميتلايف" في مدينة نيويورك الأمريكية.

وتخطى ريال مدريد عقبة يوفنتوس الإيطالي في دور الستة عشر بهدف دون رد كما فاز على بروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 3-2 في دور الثمانية بعد أن تأهل متصدرًا للمجموعة الثامنة.
ويأمل العملاق الإسباني تخطي عقبة باريس والتأهل للدور النهائي ببطولة كأس العالم لمواجهة تشيلسي الإنجليزي الذي فاز في وقت سابق على حساب منافسه فلومينينسي البرازيلي بثنائية دون رد في نصف النهائي.

ويحلم المدرب تشابي ألونسو بأول لقب مع ريال مدريد بعد توليه المهمة مطلع شهر يونيو الماضي خلفًا للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي رحل لقيادة منتخب البرازيل.

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