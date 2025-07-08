أخبار مصر اليوم..السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين.. وفاة رئيس قطار أثناء عمله على خط أسوان القاهرة..تركيب 4 كبائن أمام سنترال رمسيس لعودة خدمات الاتصالات وتوجيه عاجل من محافظ القاهرة

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

شديد الحرارة على هذه المناطق، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الأربعاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس، غدا الأربعاء، ويسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 26 مكرر (ن)، الصادر في 2 يولية 2025، قرارين جمهوريين للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تخصيص قطع أراض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لإقامة مشروعات خدمية.

قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان أن المستشفيات استقبلت 32 حالة إصابة ناتجة عن حريق، سنترال رمسيس غادر منهم 27 حالة، بعد استقرار حالتهم الصحية، وتلقيهم الخدمات الطبية اللازمة.

تواصل غرفة العمليات المركزية بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات متابعتها الحثيثة لسير عمل لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، المنعقدة بمقار المحاكم الابتدائية، وذلك لليوم الرابع على التوالي.

وجّه المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالسماح للمتقدمين لمسابقة شغل 3500 وظيفة "معلم مساعد – مادة العلوم"، الذين كان من المقرر أداؤهم للامتحانات أيام 5 و6 و7 و8 يوليو الجاري، وتعذر حضورهم بسبب الظروف الطارئة، مثل حوادث الطريق الإقليمي وتداعياتها، وحادث قطار الإسكندرية، وحريق سنترال رمسيس، بالحضور لأداء الامتحان يومي الأربعاء والخميس الموافقين 9 و10 يوليو الجاري.

شهد أحد قطارات السكة الحديد واقعة مؤلمة، إذ توفي صباح اليوم رئيس قطار أسيوط، أحمد بيومي، خلال تأدية عمله على متن القطار رقم 2013 القادم من أسوان والمتجه إلى القاهرة.

واصل د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة متابعته لموقع حريق مبنى سنترال رمسيس.

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