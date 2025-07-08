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أخبار مصر

الصحة: نقل 27 مصابا في حريق سنترال رمسيس إلى 5 مستشفيات

حريق سنترال رمسيس
حريق سنترال رمسيس
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‏أعلنت وزارة الصحة والسكان أن حريق سنترال رمسيس، أسفر عن 27 مصابا، تم نقلهم إلى  مستشفيات القبطي وصيدناوي والمنيرة والهلال والدمرداش الجامعي.

 

وأكدت وزارة الصحة أنه  تم تقديم خدمات إسعافية لحالات اختناق دون الحاجة إلى النقل، كما تمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال 4 جثامين من موقع الحادث.

 

ويتابع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بشكل لحظي تداعيات حادث حريق سنترال رمسيس، والعمل على تقديم الرعاية الطبية الملائمة للمصابين، من خلال غرفة الأزمات المركزية، التي تعقد اجتماعاتها منذ مساء أمس الإثنين بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية.

عودة خدمات الأرقام الهاتفية للإسعاف للرعاية العاجلة 

‏ومن جانبه، أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنه بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عادت خدمات الأرقام الهاتفية 123 للإسعاف و137 للرعاية العاجلة إلى الاستقرار بشكل كبير، وفي حال تعذر الاتصال بالرقم 123، يمكن طلب سيارات الإسعاف عبر رقم النجدة 122  وكذلك يمكن الاتصال بخدمات الرعاية العاجلة 137 من خلال  الأرقام البديلة التالية:
* 01270055785
* 01279541644
* 01157374108
* 01124490657
أو من أي خط أرضي للاستفسار عن خدمات الرعاية المركزة والحضانات، كما يمكن معرفة الخطوط الإضافية من خلال صفحات الوزارة على منصات التواصل الاجتماعي.
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وأشار المتحدث إلى أن الخطوط الخاصة بالرعاية العاجلة استقبلت أكثر من 500 مكالمة، بينما تلقت هيئة الإسعاف حوالي 50 ألف مكالمة خلال الساعات الماضية، وهي أرقام تتماشى مع المتوسطات اليومية المعتادة.

 

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‏‎وأكدت  وزارة الصحة التزامها باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين وتقديم الدعم الكامل للمتضررين، مع استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لاحتواء تداعيات الحادث.

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اتصالات وتكنولوجيا الاتصالات وتكنولوجيا الصحة والسكان الرعاية المركزة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان

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