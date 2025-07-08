"الوطنية للانتخابات" تتلقى 311 طلبا للترشح في "الشيوخ " حتى الآن

تواصل غرفة العمليات المركزية بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات متابعتها الحثيثة لسير عمل لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، المنعقدة بمقار المحاكم الابتدائية، وذلك لليوم الرابع على التوالي.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات انتظام سير العمل في جميع اللجان منذ الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.

وقد بلغ إجمالي عدد الطلبات التي تلقتها لجان التلقي اليوم ۳۷ طلبًا جديدًا جميعها للترشح على النظام الفردي، ولم تتقدم أي قائمة بطلبات للترشح على نظام القوائم حتى الآن، وبذلك يصل إجمالي عدد الطلبات المقدمة حتي الآن (۳۱۱) طلبًا للترشح.

وتأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات من أنه قد تم رفع جميع المستندات المقدمة رفق هذه الطلبات على البرنامج الإلكتروني المخصص، وذلك في إطار جهودها لرقمنة المستندات وحفظها إلكترونيًا لتسهيل عملية المراجعة والوصول إليها مستقبلًا.

تأتي هذه المتابعة المستمرة في إطار حرص الهيئة الوطنية للانتخابات على ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين طالبي الترشح.

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