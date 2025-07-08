الثلاثاء 08 يوليو 2025
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أخبار مصر

وفاة رئيس قطار أثناء عمله على خط أسوان القاهرة

قطار
قطار

 شهد أحد قطارات السكة الحديد واقعة مؤلمة، إذ توفي صباح اليوم رئيس قطار أسيوط، أحمد بيومي، خلال تأدية عمله على متن القطار رقم 2013 القادم من أسوان والمتجه إلى القاهرة.

ووفقًا لمصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد، فقد شعر رئيس القطار بحالة إعياء شديد أثناء سير الرحلة، وخلال توقف القطار في محطة مغاغة بمحافظة المنيا، تم على الفور استدعاء الإسعاف، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل أن يتمكن الفريق الطبي من تقديم الإسعافات اللازمة.

وأثارت الواقعة حالة من الحزن بين زملائه وركاب القطار، حيث عُرف الراحل بتفانيه والتزامه في العمل، فيما نعت هيئة السكة الحديد الموظف الراحل، مؤكدة اتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة.

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السكة الحديد اسوان القاهرة رئيس القطار توقف حالة اعياء الحديد

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