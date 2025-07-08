وفاة رئيس قطار أثناء عمله على خط أسوان القاهرة

شهد أحد قطارات السكة الحديد واقعة مؤلمة، إذ توفي صباح اليوم رئيس قطار أسيوط، أحمد بيومي، خلال تأدية عمله على متن القطار رقم 2013 القادم من أسوان والمتجه إلى القاهرة.



ووفقًا لمصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد، فقد شعر رئيس القطار بحالة إعياء شديد أثناء سير الرحلة، وخلال توقف القطار في محطة مغاغة بمحافظة المنيا، تم على الفور استدعاء الإسعاف، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل أن يتمكن الفريق الطبي من تقديم الإسعافات اللازمة.



وأثارت الواقعة حالة من الحزن بين زملائه وركاب القطار، حيث عُرف الراحل بتفانيه والتزامه في العمل، فيما نعت هيئة السكة الحديد الموظف الراحل، مؤكدة اتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.