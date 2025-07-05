رئيس الوزراء يصدر 6 قرارات جديدة اليوم

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 27، الصادر في 5 يولية 2025، 6 قرارات جديدة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تخصيص قطع أرض من أملاك الدولة الخاصة لإقامة مشروعات.



-قرار رئيس الوزراء رقم 1747 لسنة 2025، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، بجوار مدرسة المجمع (الشهيد عمر مجدي) زمام مدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، بالإيجار الأسمي، لصالح الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي لإقامة فرع لبنك ناصر الاجتماعي بمدينة القناطر الخيرية.



-وقرار رئيس الوزارء رقم 1748 لسنة 2025، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة زمام قرية عين عيش التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادي الجديد، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لتوفيق أوضاع مدرسة عين عيش المشتركة.



-وقرار رئيس الوزارء رقم 1749 لسنة 2025، بتخصيص قطة أرض من أملاك الدولة الخاصة غرب مدينة بلاط بمحافظة الوادي الجديد، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لتوفيق أوضاع مدرسة بلاط الإعدادية.



-وقرار رئيس الوزارء رقم 1750 لسنة 2025، بتخصيص قطة أرض من أملاك الدولة الخاصة بحوض العشرات نمرة (1)، قسم ثاني زمام قرية كوم زمران النخل، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة، بالمجان، لصالح الهيئة القومية للبريد ٌقامة مكتب بريد.



-وقرار رئيس الوزارء رقم 1935 لسنة 2025، باعتبار مشروع استكمال تطوير الطريق الدولي الساحلي في نطاق محافظة الدقهلية، من أعمال المنفعة العامة.



-وقرار رئيس الوزراء رقم 2133 لسنة 2025، وتعد الهيئة المصرية العامة للمساحة التابعة لوزير الموارد المائية والري من الهيئة العامة الخدمية اعتبارًا من موازنة العام المالي 2026-2027.





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