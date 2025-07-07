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أخبار مصر

رئيس التنظيم والإدارة يستقبل رئيس سلامة الغذاء لبحث سبل التعاون المشترك

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة،فيتو
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استقبل المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم، الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وذلك بمقر الجهاز في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتناول اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجهاز والهيئة، بما يسهم في دعم قدرات الهيئة القومية لسلامة الغذاء على مستوى الموارد البشرية، في إطار توجه الدولة نحو الارتقاء بمنظومة سلامة الغذاء وضمان حماية صحة المواطنين.

احتياجات الهيئة من الموارد البشرية

كما تم خلال الاجتماع استعراض احتياجات الهيئة من الموارد البشرية، وسبل دعمها بالكوادر اللازمة، بما يُسهم في التخطيط الفعّال للموارد البشرية وتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقات البشرية داخل الهيئة.

مجال التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية وبناء القدرات

وأكد المهندس حاتم نبيل أن الجهاز يحرص على تقديم الدعم الفني في مجال التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية وبناء القدرات، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون مع مختلف الجهات الإدارية لتحقيق أهداف الإصلاح الإداري.

من جانبه، ثمّن الدكتور طارق الهوبي التعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مؤكدًا أهمية تعزيز كفاءة العنصر البشري بالهيئة، بما يواكب طبيعة المهام الرقابية والفنية التي تؤديها على مستوى الجمهورية.

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