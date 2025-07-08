الثلاثاء 08 يوليو 2025
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أخبار مصر

بسبب الظروف الطارئة، فرصة جديدة لـ المتخلفين عن امتحان "معلم مساعد علوم"

المهندس حاتم نبيل
المهندس حاتم نبيل رئيس التنظيم والإدارة، فيتو


وجّه المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالسماح للمتقدمين لمسابقة شغل 3500 وظيفة "معلم مساعد – مادة العلوم"، الذين كان من المقرر أداؤهم للامتحانات أيام 5 و6 و7 و8 يوليو الجاري، وتعذر حضورهم بسبب الظروف الطارئة، مثل حوادث الطريق الإقليمي وتداعياتها، وحادث قطار الإسكندرية، وحريق سنترال رمسيس، بالحضور لأداء الامتحان يومي الأربعاء والخميس الموافقين 9 و10 يوليو الجاري.

وقال رئيس الجهاز: "نحرص على مراعاة البُعد الإنساني وتكافؤ الفرص، خاصة في ظل الظروف الخارجة عن إرادة بعض المتقدمين"، مؤكدًا أن الامتحانات تُعقد في مركز تقييم القدرات والمسابقات، ويمكن للمتخلفين التوجه مباشرة دون الحاجة لتقديم أعذار أو مستندات.

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