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الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 26 مكرر (ن)، الصادر في 2 يولية 2025، قرارين جمهوريين للرئيس عبد الفتاح السيسي،  بشأن تخصيص قطع أراض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لإقامة مشروعات خدمية.

- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2025، بشأن تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية لاستخدامهما فى إقامة صوامع غلال، وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بهـا فـى هـذا الشأن.


-والقرار الجمهوري الجديد رقم 358 لسنة 2025، بشأن تخصيص قطع أراض من الأراضى المملوكة للدولـة ملكيـة خاصة، ناحية مركز ومدينة قوص بمحافظة قنا، وذلك لصالح وزارة الأوقاف ومحافظة قنا، لاستخدامها في توسعة مساجد وإقامة سوق تجاري.

 

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