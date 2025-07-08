الثلاثاء 08 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

شديد الحرارة على هذه المناطق، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الأربعاء

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس، غدا الأربعاء، ويسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على شمال البلاد  حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس اليوم الإثنين 7 - 7 - 2025 بوادي النطرون

حالة الطقس اليوم الإثنين 7 - 7 - 2025 بمحافظة البحيرة

 

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة  على جنوب الصعيد وجنوب سيناء

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


ويكون هناك ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تترواح من 2:4  درجات مئوية.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة المحسوسة: 39

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة المحسوسة: 35

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى: 39

درجة الحرارة المحسوسة: 41

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة المحسوسة: 40

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 43

درجة الحرارة المحسوسة: 43

وفصل الصيف أكثر الفصول استقرارا فى الأحوال الجوية حيث  تتأثر مصر خلال فصل الصيف  بامتداد منخفض الهند الموسمى والذى يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة  مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس،كما  يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبى فى درجات الحرارة.


أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن هناك العديد من العوامل التى تؤثر فى الطقس من أجل التنبؤ به وهى الضغط الجوي ودرجة الحرارة وسرعة الرياح واتجاه الرياح والرطوبة والغيوم وهطول الأمطار.

وقالت الأرصاد الجوية: إن الضغط الجوي يؤثر فى حركة الرياح وتؤثر درجة الحرارة فى الرطوبة والطقس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس حالة الطقس غدا

مواد متعلقة

تحذير من ارتفاع الأمواج بشواطئ البحر الأحمر وخليج السويس

القاهرة تسجل 40 والصعيد تحت خط النار، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

الأكثر قراءة

الشرطة الإسبانية تكشف سبب الحادث الذي أودى بحياة مهاجم ليفربول ديوجو جوتا

زحلقنا الأمريكان، مبارك يكشف في فيديو نادر سر رفضه ربط شبكات القاهرة بسنترال رمسيس

أحدهم ودع زوجته هاتفيا وآخر تمنى الموت ساجدا، اللحظات الأخيرة في حياة 3 من شهداء سنترال رمسيس

السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين

بعد حريق سنترال رمسيس، النواب يوجه تحذيرا شديد اللهجة للحكومة من تغيب وزير الاتصالات

النيابة العامة تستمع لأقوال المصابين فى حريق سنترال رمسيس وتكشف تفاصيل جديدة

مظاهر الحزن والندم على وجه سائق التريلا المتسبب في مقتل 18 فتاة خلال محاكمته (فيديو)

حريق هائل في مصنع فوم بدمياط الجديدة وسيارات الإطفاء تهرع إلى المكان (صور)

خدمات

المزيد

الخارجية الإيرانية تنفى تقديم أى طلب لعقد لقاء مع الجانب الأمريكى

أسعار السجائر اليوم الثلاثاء 8- 7- 2025

بعد تأثرها بسبب حريق سنترال رمسيس، عودة خدمات المحافظ الإلكترونية بشركات الاتصالات

سعر القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

بعد الاتفاق على تجديد عقده.. أرقام عبد الله السعيد مع الزمالك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أفضل 5 أعمال في شهر الله المحرم

تفسير رؤية العورة في المنام وعلاقته بكشف الأسرار

أفضل 5 أعمال في الأشهر الحرم

المزيد
الجريدة الرسمية