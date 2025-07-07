الإثنين 07 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الوطنية للانتخابات: 38 طلبا جديدا في اليوم الثالث للترشح لانتخابات الشيوخ

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات
ads

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ واصلت أعمالها اليوم الأحد، لليوم الثالث على التوالي، وسط انتظام كامل للعمل دون معوقات.

وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي لها، أن غرفة العمليات المركزية بمقرها تابعت منذ التاسعة صباحًا سير العمل في لجان تلقي الطلبات بمختلف المحافظات، حيث باشرت أول لجنة أعمالها بمحكمة جنوب المنصورة الابتدائية، تبعتها محكمة جنوب القاهرة، ثم توالت باقي اللجان في استقبال طلبات المرشحين على مقاعد النظام الفردي.

واستمرت اللجان في استقبال الطلبات حتى الخامسة مساءً، وكان آخر من أنهى عمله لجنتا محكمتي شرق الإسكندرية الابتدائية وجنوب القاهرة الابتدائية.

 وقد بلغ عدد طلبات الترشح المقدمة خلال اليوم الثالث 38 طلبًا جديدًا، فيما لم يُسجل أي طلب ترشح على نظام القوائم لليوم الثالث على التوالي.

وارتفع بذلك إجمالي عدد المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم منذ فتح باب الترشح إلى 274 مرشحًا خلال الأيام الثلاثة الأولى.

وأكدت الهيئة أن غرفة العمليات لم ترصد أي معوقات أو شكاوى تؤثر على سير العمل طوال اليوم، مشيرة إلى أن جميع المستندات المقدمة من راغبي الترشح تم رفعها على البرنامج الإلكتروني المعد خصيصًا لهذا الغرض، والذي يتيح رقمنة المستندات وحفظها إلكترونيًا.

الهيئة الوطنية للانتخابات: تحديث كشوف الناخبين برمز QR للتحقق من الهوية

من ناحية أخرى، قامت الهيئة بتجهيز 500 جهاز كمبيوتر لاستخدامها في لجان تلقي وفحص أوراق الترشح، إلى جانب توفير 100 ماسح ضوئي لرقمنة المستندات المقدمة بما يُسهم في رفع كفاءة العمل وتيسير الإجراءات لخدمة العملية الانتخابية.

وأعلن المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عن إدخال تحديث جديد على كشوف الناخبين في إطار جهود الهيئة لتعزيز دقة وسلامة إجراءات الاقتراع.

وأوضح بنداري أنه تم وضع رمز استجابة سريع (QR Code) أمام اسم كل ناخب داخل الكشوف، بحيث يتمكن رئيس اللجنة من أعضاء الهيئة القضائية من قراءة الرمز عبر التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك، للتأكد من صحة الرقم القومي ومطابقته للبيانات المسجلة.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة من الإجراءات التقنية التي اعتمدتها الهيئة لتسهيل عملية التصويت وضمان نزاهتها وشفافيتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة الوطنية للانتخابات العملية الانتخابية الوطنية للانتخابات انتخابات مجلس الشيوخ تلقي طلبات الترشح طلبات الترشح نظام القوائم نظام الفردي

مواد متعلقة

الوطنية للانتخابات: تحديث كشوف الناخبين برمز QR للتحقق من الهوية

الهيئة الوطنية تصدر 5 قرارات بشأن متابعة الانتخابات والاستفتاءات

الأكثر قراءة

الحماية المدنية تكافح حريق سنترال رمسيس وتنقذ المحتجزين (فيديو وصور)

حريق بسنترال رمسيس وتصاعد الأدخنة في سماء وسط القاهرة

إخلاء مبنى سنترال رمسيس من الموظفين والنيران تحاصر بعضهم داخل الغرف (صور)

الحماية المدنية تدفع بـ 6 سيارات إطفاء إلى موقع حريق سنترال رمسيس (فيديو وصور)

غلق شارع رمسيس بوسط القاهرة بسبب حريق سنترال رمسيس

مفاجأة، يانيك فيريرا يصدم جون إدوارد بسبب صفقة شيكو بانزا

من قصص القرآن الكريم، سيدنا إبراهيم يحطم الأصنام ويؤكد: بل فعله كبيرهم هذا

الصورة الأولى للاعب المنتخب السابق إبراهيم سعيد عقب إخلاء سبيله

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق المحلية

ارتفاع 5 أصناف، أسعار المانجو اليوم الإثنين 7 يوليو 2025

كيف يكفل القانون حقوق الموظف المفصول من وظيفته؟

الماكريل المجمد يرتفع 60 جنيهًا، سعر السمك اليوم في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

عودة الـ8 سنوات.. أبرز تعديلات الحكومة على قانون الرياضة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، سيدنا إبراهيم يحطم الأصنام ويؤكد: بل فعله كبيرهم هذا

عالم أزهري عن الشماتة في موت الفنانين: اعتداء على اختصاص إلهي ولا يجوز (فيديو)

ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي وموالد آل البيت وأولياء الله الصالحين؟، الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية