الوطنية للانتخابات: 38 طلبا جديدا في اليوم الثالث للترشح لانتخابات الشيوخ

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ واصلت أعمالها اليوم الأحد، لليوم الثالث على التوالي، وسط انتظام كامل للعمل دون معوقات.

وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي لها، أن غرفة العمليات المركزية بمقرها تابعت منذ التاسعة صباحًا سير العمل في لجان تلقي الطلبات بمختلف المحافظات، حيث باشرت أول لجنة أعمالها بمحكمة جنوب المنصورة الابتدائية، تبعتها محكمة جنوب القاهرة، ثم توالت باقي اللجان في استقبال طلبات المرشحين على مقاعد النظام الفردي.

واستمرت اللجان في استقبال الطلبات حتى الخامسة مساءً، وكان آخر من أنهى عمله لجنتا محكمتي شرق الإسكندرية الابتدائية وجنوب القاهرة الابتدائية.

وقد بلغ عدد طلبات الترشح المقدمة خلال اليوم الثالث 38 طلبًا جديدًا، فيما لم يُسجل أي طلب ترشح على نظام القوائم لليوم الثالث على التوالي.

وارتفع بذلك إجمالي عدد المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم منذ فتح باب الترشح إلى 274 مرشحًا خلال الأيام الثلاثة الأولى.

وأكدت الهيئة أن غرفة العمليات لم ترصد أي معوقات أو شكاوى تؤثر على سير العمل طوال اليوم، مشيرة إلى أن جميع المستندات المقدمة من راغبي الترشح تم رفعها على البرنامج الإلكتروني المعد خصيصًا لهذا الغرض، والذي يتيح رقمنة المستندات وحفظها إلكترونيًا.

الهيئة الوطنية للانتخابات: تحديث كشوف الناخبين برمز QR للتحقق من الهوية

من ناحية أخرى، قامت الهيئة بتجهيز 500 جهاز كمبيوتر لاستخدامها في لجان تلقي وفحص أوراق الترشح، إلى جانب توفير 100 ماسح ضوئي لرقمنة المستندات المقدمة بما يُسهم في رفع كفاءة العمل وتيسير الإجراءات لخدمة العملية الانتخابية.

وأعلن المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عن إدخال تحديث جديد على كشوف الناخبين في إطار جهود الهيئة لتعزيز دقة وسلامة إجراءات الاقتراع.

وأوضح بنداري أنه تم وضع رمز استجابة سريع (QR Code) أمام اسم كل ناخب داخل الكشوف، بحيث يتمكن رئيس اللجنة من أعضاء الهيئة القضائية من قراءة الرمز عبر التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك، للتأكد من صحة الرقم القومي ومطابقته للبيانات المسجلة.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة من الإجراءات التقنية التي اعتمدتها الهيئة لتسهيل عملية التصويت وضمان نزاهتها وشفافيتها.

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