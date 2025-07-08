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اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في الإمارات (آخر تحديث)

اسعار الذهب اليوم،
اسعار الذهب اليوم، فيتو

شهد سعر جرام الذهب في الإمارات انخفاضًا طفيفًا بتعاملات مساء اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025، خلال حركة البيع والشراء بالسوق الإماراتية.

سعر جرام الذهب في الإمارات

  • عيار 24: 400 درهمًا إماراتيًّا - يُعد هذا العيار الأنقى والأكثر استخدامًا في السبائك والعملات الذهبية.
  • عيار 21: 355 درهمًا إماراتيًّا –  يُعد العيار الأكثر شعبية في الأسواق المحلية.
  • عيار 18: 304 درهم إماراتي –  يُستخدم في صناعة المجوهرات ذات التصاميم الحديثة.

أسعار الذهب العالمية فى البورصة 

استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، بعدما كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية أعلى على الواردات من اليابان وكوريا الجنوبية ودول أخرى، في حين حدّ ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة من مكاسب المعدن النفيس.

 

واستقر سعر الذهب الفوري عند 3331.07 دولارًا للأونصة، فيما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 3340.70 دولارًا.

الرسوم الأميركية 

وكان ترامب قد بدأ أمس الاثنين إبلاغ شركاء التجارة بأن الرسوم الأميركية الأعلى ستدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل، ما يمثل مرحلة جديدة من الحرب التجارية التي أطلقها في وقت سابق من هذا العام، مع فرض رسوم بنسبة 25% على الواردات من اليابان وكوريا الجنوبية.

وأكد ترامب أن موعد الأول من أغسطس  نهائي لتطبيق الرسوم، لكنه أشار إلى إمكانية منح تمديدات للدول التي تتقدّم بمقترحات.

 

وكانت «الرسوم المتبادلة» قد حُدد سقفها عند 10% حتى التاسع من يوليو لإتاحة المجال أمام المفاوضات، لكن لم تُبرم حتى الآن سوى اتفاقات مع بريطانيا وفيتنام.

توجهات السياسة النقدية 

ومن المرتقب أن يصدر يوم الأربعاء محضر اجتماع الفدرالي لشهر يونيو، والذي قد يقدم مزيدًا من الإشارات بشأن توجهات السياسة النقدية.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجع سعر الفضة الفورية بنسبة 0.1% إلى 36.78 دولارًا للأونصة، بينما ارتفع البلاتين 0.6% إلى 1,379.29 دولارًا، وزاد البلاديوم 1% ليسجّل 1,170.46 دولارًا.

 

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