الثلاثاء 08 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

5308 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء

الذهب، فيتو
الذهب، فيتو

أسعار الذهب اليوم، استقرت أسعار الذهب بالسوق المحلية خلال بداية حركة تعاملات اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025 بجميع العيارات، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل الصاغة. 

اقرأ التالي: أسعار الذهب اليوم في الصاغة

حركة الأونصة العالمية وتأثيرها على الأسعار محليا 

وأدى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، إلى زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن وارتفاع الأسعار، كما أن ضعف الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته منذ نحو شهرين، جعل الذهب أرخص للمشترين بالعملات الأخرى. 

سعر جرام الذهب اليوم بمختلف الأعيرة

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5308 جنيه. 

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4650 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، نحو 3980 جنيها.

سعر الجنيه الذهب 

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 37160 جنيها.

حركة البيع والشراء على الذهب 

وشهدت أسعار الذهب خلال حركة التعاملات الفترة السابقة حالة من التضارب والاختلاف في الأسعار بين ما يتم تداوله على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي وما تعلنه الجهات الرسمية أو المتاجر المعتمدة.

 

التوترات الجيوسياسية تبقي الذهب تحت المجهر

الذهب عالميًّا ما زال يعيش على واقع التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، بدءًا من أزمة روسيا وأوكرانيا مرورًا بانهيار وقف إطلاق النار في غزة، وانتهاءً بالتصريحات المفاجئة من الرئيس الأمريكي بشأن الرسوم الجمركية، التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرًا، مما زاد من حالة التذبذب في الأسواق العالمي.

اقرأ التالي: الذهب بكام في الصاغة 

4 عوامل رئيسية تتحكم بسعر الذهب فى مصر

  • السعر العالمي للمعدن الأصفر: ارتفاعه أو انخفاضه يرتبط بالدولار الأمريكي الذي يتأثر هو الآخر بمعدلات الفائدة الأمريكية والسياسات المالية العالمية.
  • سعر صرف الجنيه مقابل الدولار: أي تحرك في سعر الصرف ينعكس مباشرة على تكلفة استيراد الذهب.
  • العرض والطلب المحلي: مع اقتراب مواسم الزفاف والأعياد، يزداد الطلب، مما يرفع الأسعار.
  • القرارات الاقتصادية: مثل خفض الفائدة أو فرض ضرائب على المدخرات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار الذهب اسعار الذهب اليوم اسعار الذهب اليوم فى الصاغه الأونصة العالمية الذهب عيار 21 الذهب عيار 24 الذهب في مصر الذهب فيتو الذهب عيار 18

مواد متعلقة

حريق سنترال رمسيس، توقعات خبراء سوق المال بعودة السيولة والقوة الشرائية إلى السوق

سوق المال المصري على صفيح ساخن، حذر وترقب في أولى جلسات ما بعد حريق رمسيس

حذر وتأثير نفسي، توقعات محتملة لأداء السوق اليوم في ظل أزمة حريق سنترال رمسيس

إجراءات استباقية من البورصة بعد حريق سنترال رمسيس وخبير يكشف التأثير

حريق سنترال رمسيس، خبراء اقتصاد: الشركات الصغيرة والمتوسطة الأشد تضررا.. تأثير ملموس بسبب الانقطاع الواسع في خدمات الإنترنت والاتصالات.. والحادث يعيد إحياء قضية تأمين المنشآت الحيوية

سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية مساء اليوم الإثنين

3950 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الإثنين

خبير اقتصادي: سنترال رمسيس حادث محدود وتأثير ملموس لتلك الأسباب

الأكثر قراءة

خروج قطار مطروح الإسكندرية عن القضبان وأهالي عبد القادر يهرولون لنجدة الركاب (صور)

شاهد، كيف توقع تامر حسني حريق سنترال رمسيس وانقطاع الإنترنت في مصر

أخبار مصر: تعويضات لمتضرري انقطاع الانترنت والاتصالات وهذا موعد عودة الخدمات، حادث قطار بالإسكندرية، مكافأة نتنياهو لترامب

4 وفيات و40 مصابًا، الحصر المبدئي لضحايا حريق سنترال رمسيس

أبطال أدوا واجبهم حتى اللحظات الأخيرة، المصرية للاتصالات تنعي شهداء حريق سنترال رمسيس

بالأسماء والصور، شهداء حريق سنترال رمسيس

هل يلحق إمام عاشور بمعسكر الأهلي في تونس؟

آثار حريق سنترال رمسيس (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

أسعار السلندرات من 2.5 إلى 5 أمتار تسجل 140 ألف جنيه اليوم الاثنين

أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق المحلية

ارتفاع 5 أصناف، أسعار المانجو اليوم الإثنين 7 يوليو 2025

المزيد

انفوجراف

اعتذار ومذيعتين في ورطة.. القصة الكاملة لأزمة مها الصغير وسرقة لوحة فنانة دنماركية (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم العمرة في الأشهر الحرم وفضائلها

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 8 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 8 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية