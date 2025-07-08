حماس: محاولات الاحتلال في تهجير شعبنا وفرض التطهير العرقي اصطدمت بصمود أسطوري

أعلنت حركة المقاومة الاسلامية حماس، أن المقاومة أجبرت الاحتلال على الاعتراف بعجزه واستحالة الجمع بين تحرير الأسرى وهزيمة المقاومة.

وأشارت حماس إلى أن محاولات الاحتلال الإسرائيلي تهجير شعبنا وفرض التطهير العرقي اصطدمت بصمود أسطوري من أهلنا.

مقتل 5 جنود إسرائيليين

وعلى صعيد آخر، علق رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مقتل خمسة جنود إسرائيليين وإصابة 10 آخرون على الأقل في كمين نفذته الفصائل الفلسطينية ببيت حانون شمال قطاع غزة.

وقال نتنياهو في تعليقه: "صباح صعب بعد مقتل جنود ضحوا بأنفسهم في معركة الحسم ضد حماس وتحرير أسرانا"، حسب مزاعمه الكاذبة.

فجر مقاتلو المقاومة عبوة أولى بدبابة وعبوة ثانية

وأفادت التفاصيل الأولية، بأن مقاتلو المقاومة فجروا عبوة أولى بدبابة وعبوة ثانية استهدفت قوة الإنقاذ، وثالثة استهدفت قوة إنقاذ إضافية، وعبوة رابعة ونيران أسلحة خفيفة استهدفت كل من أصيبوا في بداية الهجوم.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن اليوم الثلاثاء، مقتل خمسة جنود إصابة 14 آخرين بعضهم بحالة حرجة وخطرة من كتيبة "نيتسح يهودا" في معركة ضد عناصر من حركة حماس في بيت حنون شمال قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال: إن عبوات ناسفة ونيران صعبة جدا تعرضت لها قوة للجيش أدت لهذه الكم من القتلى والإصابات.

ونشر جيش الاحتلال أسماء اثنين منهم: الرقيب مائير شمعون عمار "20 عامًا" من القدس، والرقيب موشيه نسيم بارش "20 عامًا" من القدس، فيما تم توجيه رسالة إلى عائلات الجنود الثلاثة الآخرين الذين سقطوا في الحادث، وسيتم نشر أسمائهم لاحقًا.

مقاتلين فلسطينيين فجروا عبوة ناسفة في مدرعة

وكانت وسائل إعلام عبرية قد قالت الإثنين، إن خمسة جنود إسرائيليين قُتلوا وأصيب آخرون، بينهم ضابط كبير، في عملية نفذتها فصائل فلسطينية شمالي قطاع غزة، مشيرة إلى فقدان جندي آخر في الهجوم.

وأوضحت أن مقاتلين فلسطينيين فجروا عبوة ناسفة في مدرعة تقل جنودًا إسرائيليين في بيت حانون، ثم استهدفوا روبوتًا محملًا بالذخيرة بقذيفة مضادة للدروع في أثناء تجهيزه، كما استهدفت الفصائل قوة الإنقاذ التي حاولت التدخل.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، أن العملية لا تزال مستمرة، مع استمرار احتراق بعض الآليات العسكرية وفقدان جندي من القوات المشاركة، مشيرة إلى وصول مروحيات إسرائيلية لإخلاء الجنود وسط إطلاق نار كثيف لتأمين الموقع.

وأكدت أن المكان يشهد حالة مستمرة من الفوضى.

خسائر بشرية كبيرة في صفوف الجيش

ولفتت إلى أن بعض الجنود احترقوا، ووصفت المشهد بأنه "صادم" ويذكّر بحادثة خان يونس السابقة التي أسفرت عن خسائر بشرية كبيرة في صفوف الجيش.

وأضافت المصادر أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أُطلع على تفاصيل العملية أثناء وجوده في البيت الأبيض، حيث يتواجد في زيارة رسمية للولايات المتحدة.

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الجنود المستهدفين يتبعون وحدة "يهلوم" الهندسية التي تعمل على تفخيخ وتفجير المنازل في القطاع.

في الأيام الأخيرة، شنت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى سلسلة هجمات في قطاع غزة، أسفرت عن مقتل عدد من الجنود الإسرائيليين وإصابة آخرين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.