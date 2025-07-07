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خارج الحدود

رئيس مستوطنات "بنيامين - رام الله": نتوقع إعلان فرض سيادة إسرائيل على الضفة الغربية

الضفة
الضفة

توقع رئيس مستوطنات بنيامين - رام الله، عودة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من واشنطن، لفرض سيادة إسرائيل على الضفة الغربية. 

اقتراب بدء المفاوضات بين حماس والوفد الإسرائيلي في الدوحة 

وأعلنت مصادر قطرية لوسائل إعلام، اليوم الإثنين، أن الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين حماس والوفد الإسرائيلي ستبدأ بعد قليل في الدوحة. 

وكانت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، أفادت بأن الوفد المفاوض بشأن هدنة غزة يغادر إلى الدوح.

ومن المقرر أن تعقد في الدوحة، جولة مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل ترمي للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين في غزة.

وبحسب ما أفاد مسؤول فلسطيني مطلع على سير المباحثات، فإن "الوسطاء أبلغوا حماس ببدء جولة مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل في الدوحة الأحد". 

وأشار الى أن وفد الحركة المفاوض برئاسة خليل الحية، والطواقم الفنية "يتواجدون حاليا في الدوحة وجاهزون لمفاوضات جدية". 

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أكد أن وفدا إسرائيليا غادر، اليوم، إلى العاصمة القطرية الدوحة لمواصلة المحادثات، بشأن صفقة وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراحِ المحتجزين. 

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نتنياهو الضفة إسرائيل مستوطنات بنيامين واشنطن

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