أستاذ علاقات دولية: المواجهة بين إسرائيل وإيران لم تحسم بشكل نهائي

قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ العبريات بجامعة الإسكندرية والمتخصص في ملف الصراع العربي الإسرائيلي: إن كلًا من إسرائيل وإيران يحاولان تصوير نفسيهما على أنهما المنتصر الوحيد في الصراع المستمر بينهما.



وأشار أنور إلى أن كل من الطرفين يُصدر للرأي العام صورة زائفة عن سير الصراع، مؤكدًا أن الواقع مختلف تمامًا، حيث إن المواجهة بين إسرائيل وإيران لم تُحسم لصالح أي منهما بشكل نهائي حتى الآن.



وأضاف أستاذ العبريات أن الترويج لهذه الصورة يُستخدم لأغراض دعائية، في وقت يستمر فيه الصراع في شكله المعقد والمبهم دون أن يُظهر أي من الطرفين قدرة على إنهاء الصراع لصالحه بشكل قاطع.

كل طرف يسعى لتقديم صورة إعلامية بالتفوق العسكري والسياسي

وأكد أنور فى تصريح لـ فيتو أن كل طرف يسعى لتقديم صورة إعلامية بالتفوق العسكري والسياسي وأن الطرف الآخر بات خاضعا مجبرا على قبول شروط مهينة



ترامب يواجه ضغوطا داخلية متزايدة

وأشار أستاذ العبريات إلى أن ترامب يواجه ضغوطا داخلية متزايدة سواء من ناحية الاحتجاجات او الأزمات الاقتصادية دون حل حتى الآن، وهذا ما دفعه إلى قبول وقف إطلاق النار لتخفيف أعبائه السياسية والاقتصادية



نتنياهو أصبح ورقة محروقة للولايات المتحدة الأمريكية

وعلى الجانب الآخر وصف الدكتور أحمد فؤاد أنور نتنياهو بأنه أصبح يمثل للولايات المتحدة الأمريكية ورقة محروقة، فهو مطارد من جانب المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالى يعتمد بشكل كبير على دعم واشنطن، لذلك يؤدي أدوارا قذرة -على حد وصفه- لصالح الولايات المتحدة الأمريكية في محاولة للعب دور شرطة المنطقة أو البلطجي الإقليمي



وأوضح أنور في الحقيقة أن الضربات الإسرائيلية الأمريكية لم تخضع إيران بل دفعتها الى ردود قوية واختراق المنظومة الدفاعية الاسرائيلية وفضحت ما وصفه بالفزاعة الأمريكية الإسرائيلية، فإيران أثبتت قدرتها على الوصول للعمق الإسرائيلي والقواعد الأمريكية في المنطقة



وتابع إعلان وقف إطلاق النار الذي سعت له واشنطن ليس نتيجة نصر ساحق، ولكنه انعكاس لحالة داخلية بالمعسكر الأمريكي الإسرائيلي.



واختتم الدكتور أحمد فؤاد أنور حديثه بالتأكيد على أنه من السابق لأوانه الإعلان عن انتهاء الحرب بشكل كامل، رغم وقف إطلاق النار، وكل من إيران وإسرائيل ينتظر فرصة لإعادة الانقضاض على الآخر.

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