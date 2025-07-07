الإثنين 07 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

أستاذ علاقات دولية: المواجهة بين إسرائيل وإيران لم تحسم بشكل نهائي

احمدفؤاد انور،فيتو
احمدفؤاد انور،فيتو

قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ العبريات بجامعة الإسكندرية والمتخصص في ملف الصراع العربي الإسرائيلي: إن كلًا من  إسرائيل وإيران يحاولان تصوير نفسيهما على أنهما المنتصر الوحيد في الصراع المستمر بينهما.

وأشار أنور إلى أن كل من الطرفين يُصدر للرأي العام صورة زائفة عن سير الصراع، مؤكدًا أن الواقع مختلف تمامًا، حيث إن المواجهة بين إسرائيل وإيران لم تُحسم لصالح أي منهما بشكل نهائي حتى الآن.

وأضاف أستاذ العبريات أن الترويج لهذه الصورة يُستخدم لأغراض دعائية، في وقت يستمر فيه الصراع في شكله المعقد والمبهم دون أن يُظهر أي من الطرفين قدرة على إنهاء الصراع لصالحه بشكل قاطع.

 

كل طرف يسعى لتقديم صورة إعلامية بالتفوق العسكري والسياسي

 

وأكد أنور فى تصريح لـ فيتو أن كل طرف يسعى لتقديم صورة إعلامية بالتفوق العسكري والسياسي وأن الطرف الآخر بات خاضعا مجبرا على قبول  شروط مهينة 
 

ترامب يواجه ضغوطا داخلية متزايدة 

 

وأشار أستاذ العبريات إلى أن  ترامب يواجه ضغوطا داخلية متزايدة سواء من ناحية الاحتجاجات او الأزمات الاقتصادية دون حل حتى الآن، وهذا ما دفعه إلى قبول وقف إطلاق النار لتخفيف أعبائه السياسية والاقتصادية
 

نتنياهو أصبح ورقة محروقة للولايات المتحدة الأمريكية 

 

وعلى الجانب الآخر وصف الدكتور أحمد فؤاد أنور نتنياهو بأنه أصبح يمثل للولايات المتحدة الأمريكية ورقة محروقة، فهو مطارد من جانب المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالى يعتمد بشكل كبير على دعم واشنطن، لذلك يؤدي أدوارا قذرة -على حد وصفه- لصالح الولايات المتحدة الأمريكية في محاولة للعب دور شرطة المنطقة أو البلطجي الإقليمي
 

 

وأوضح أنور في الحقيقة أن الضربات الإسرائيلية الأمريكية لم تخضع إيران بل دفعتها الى ردود قوية واختراق المنظومة الدفاعية الاسرائيلية وفضحت ما وصفه بالفزاعة الأمريكية الإسرائيلية، فإيران أثبتت قدرتها على الوصول للعمق الإسرائيلي والقواعد الأمريكية في المنطقة
 

وتابع إعلان وقف إطلاق النار الذي سعت له واشنطن ليس نتيجة نصر ساحق، ولكنه  انعكاس لحالة داخلية بالمعسكر الأمريكي الإسرائيلي.

 
واختتم الدكتور أحمد فؤاد أنور حديثه بالتأكيد على أنه من السابق لأوانه الإعلان عن انتهاء الحرب بشكل كامل، رغم وقف إطلاق النار، وكل من إيران وإسرائيل ينتظر فرصة لإعادة الانقضاض على الآخر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إيران إسرائيل الولايات المتحده الامريكيه ترامب نتنياهو

مواد متعلقة

أستاذة علوم سياسية: انحياز ترامب لنتنياهو نابع من أيديولوجيا متشابهة ومصالح مشتركة

خبير روسي يحذر ترامب من "لعنة زيلينسكي"

بسبب ترامب، إيلون ماسك يعلن تأسيس حزب سياسي جديد

ترامب يناقش مع نتنياهو الملف الإيراني بالبيت الأبيض

الأكثر قراءة

بعد حريق سنترال رمسيس.. عطل يضرب شبكات الاتصالات وغضب عارم على مواقع التواصل

حقيقة تعطل ماكينات الصراف الآلي بسبب حريق سنترال رمسيس

وزير الصحة: الدفع بـ17 سيارة إسعاف للتعامل مع مصابي حريق سنترال رمسيس

دولة الاحتلال تعتزم نقل 600 ألف من سكان غزة إلى جنوب رفح الفلسطينية

حريق بسنترال رمسيس وتصاعد الأدخنة في سماء وسط القاهرة

مؤامرة الثقة الكبرى، صحيفة بريطانية تكشف مخططا سريا لتهجير نصف مليون فلسطيني من غزة

الحماية المدنية تدفع بـ 6 سيارات إطفاء إلى موقع حريق سنترال رمسيس (فيديو وصور)

أبرز الخدمات المتأثرة بحريق سنترال رمسيس والموعد المتوقع لانتظام الخدمة

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق المحلية

ارتفاع 5 أصناف، أسعار المانجو اليوم الإثنين 7 يوليو 2025

كيف يكفل القانون حقوق الموظف المفصول من وظيفته؟

الماكريل المجمد يرتفع 60 جنيهًا، سعر السمك اليوم في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

عودة الـ8 سنوات.. أبرز تعديلات الحكومة على قانون الرياضة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية البرص في المنام وعلاقته بالتخلص من المشاكل

من قصص القرآن الكريم، سيدنا إبراهيم يحطم الأصنام ويؤكد: بل فعله كبيرهم هذا

عالم أزهري عن الشماتة في موت الفنانين: اعتداء على اختصاص إلهي ولا يجوز (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية