الإثنين 07 يوليو 2025
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خارج الحدود

وجد مشنوقا، سياسي فرنسي بارز ينهي حياته داخل منزله

الشرطة الفرنسية،
الشرطة الفرنسية، فيتو

ضربت حالة من الصدمة الأوساط السياسية الفرنسية، بخبر إنهاء النائب الجمهوري الفرنسي أوليفييه مارليكس لحياته في منزله عن عمر يناهز 54 عاما.

وذكرت وسائل الإعلام الفرنسية أن النائب الجمهوري وجد مشنوقا في بيته بعد ظهر الإثنين، في بلدة أني الواقعة شمال مدينة درو وسط فرنسا.       

انتحار النائب الجمهوري الفرنسي أوليفييه مارليكس

وأكدت مصادر برلمانية لوكالة فرانس برس، أن أوليفييه مارليكس، النائب عن الحزب الجمهوري في منطقة أور ولوار، والذي ترأس المجموعة البرلمانية اليمينية من عام 2022 إلى عام 2024، تخلص من حياته.

وكان من المفترض أن يلتقي مارليكس بعمدة البلدية، لكنه غاب عن اللقاء، مما أثار الشكوك حول سبب غيابه.

وبعد التحريات، وجدته قوات الدرك في منزله مشنوقا في الطابق العلوي، بحسب ما ذكره المدعي العام في شارتر.

مستشارا للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي

وفور علمهم بخبر الوفاة، علقت الجمعية الوطنية الفرنسية جلستها، ووقف الحاضرون دقيقة صمت حدادا على روح النائب الجمهوري.

وكان النائب الجمهوري أوليفييه مارليكس يشغل سابقا منصب رئيس كتلة حزب الجمهوريين في الجمعية الوطنية الفرنسية، وكان مستشارا للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي.

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أوليفييه مارليكس الأوساط السياسية الفرنسية فرنسا الحزب الجمهوري الجمعية الوطنية الفرنسية

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