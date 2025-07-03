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خارج الحدود

تخالف القانون الدولي، فرنسا تنتقد ضربات إسرائيل وأمريكا لإيران

وزير الخارجية الفرنسي
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، فيتو

انتقد وزير خارجية فرنسا، اليوم الخميس، الضربات التي وجهتها إسرائيل والغارات التي شنتها الولايات المتحدة ضد إيران، معتبرًا أنها "مخالفة للقانون الدولي".

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في تصريح له، إن هجمات إسرائيل وغارات أمريكا أخرت البرنامج النووي الإيراني، على حد تعبيره.

وعلى صعيد القضية الفلسطينية، قال بارو إن إدانة الاستيطان والتهجير ومنع المساعدات ليست إهانة للإسرائيليين.

وقصفت قاذفات "بي-2" الأمريكية موقعين نوويين إيرانيين بقنابل خارقة للتحصينات، الشهر الماضي، فيما قصفت غواصة موقعا ثالثًا بصواريخ "توماهوك"، وفق "فرانس برس".

وتشير تقييمات للاستخبارات الأمريكية إلى أن الضربات على المواقع النووية الإيرانية أعادت برنامج طهران النووي إلى الوراء لمدة تصل إلى سنتين، وفق ما أعلن البنتاجون، الأربعاء.

وقال المتحدث باسم البنتاجون شون بارنيل: "ألحقنا أضرارًا ببرنامجهم لمدة تراوح بين سنة وسنتين على الأقل، هذا ما خلصت إليه تقييمات استخبارية داخل وزارة الدفاع"، مضيفًا: "نعتقد أن المدة ربما أقرب إلى سنتين".

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