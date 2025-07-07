منظمة الهجرة: 450 ألف أفغاني عادوا من إيران

عاد نحو 450 ألف أفغاني من إيران إلى أفغانستان منذ بداية يونيو الماضي، حسبما أفادت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الإثنين، بعدما طلبت طهران من الأشخاص الذين لا يملكون وثائق المغادرة قبل 6 يوليو الجاري.

وفي أواخر مايو الماضي، أعلنت إيران أنّ الأفغان غير المسجّلين يجب أن يغادروا البلاد بحلول 6 يوليو الجاري، الأمر الذي قد يطال 4 ملايين شخص من أصل نحو 6 ملايين أفغاني تقول طهران إنّهم يعيشون في البلاد.

وقالت وكالات تابعة للأمم المتحدة: إنّ أعداد الأشخاص الذين يعبرون الحدود ارتفعت منذ منتصف يونيو الماضي، إذ عبر في بعض الأيام نحو 40 ألف شخص معبر إسلام قلعة في ولاية هرات الغربية.

كما قال متحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة: إنّ "449218 أفغانيًا عادوا من إيران منذ الأول من يونيو الماضي إلى 5 يوليو (تموز) الجاري"، مضيفًا أنّ "إجمالي العائدين منذ بداية العام هو 906326 شخصًا".

وأفاد العديد ممّن عبروا إلى أفغانستان بتعرضهم لضغوط من السلطات الإيرانية، وعمليات توقيف وترحيل، فضلًا عن خسارة أموالهم المحدودة أصلًا، في ظلّ العجلة على المغادرة.

وأثر التخفيض الهائل في المساعدات الخارجية على الاستجابة للأزمة، فيما دعت الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية دولية ومسؤولو طالبان، إلى توفير المزيد من التمويل لدعم العائدين.

وحذرت الأمم المتحدة من أنّ هذا التدفّق قد يؤدي إلى زعزعة استقرار البلاد، التي تعاني من الفقر المدقع والبطالة والصدمات المرتبطة بتغيّر المناخ، وحثّت الدول على عدم إعادة الأفغاني قسرًا.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في بيان الجمعة الماضي: إنّ "إجبار الأفغان أو الضغط عليهم للعودةـ يهدد بمزيد من عدم الاستقرار في المنطقة، ويدفعهم إلى التحرّك نحو أوروبا".

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