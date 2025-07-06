الأحد 06 يوليو 2025
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خارج الحدود

صحيفة إسرائيل هيوم تهاجم نتنياهو: فشلنا في غزة.. فماذا عن إيران؟

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

انتقدت صحيفة "إسرائيل هيوم" القريبة من اليمين الإسرائيلي، أداء رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إدارة الحرب على غزة، مشيرة إلى فشل واضح في تحقيق السيطرة على الأرض، وطرحت تساؤلات حادة بشأن مستقبل الصراع.

 

رد على رئيس الأركان: كم جندي نحتاج للسيطرة على مليوني مدني؟
 

ووجهت الصحيفة تساؤلًا حادًا بعد تصريحات رئيس الأركان حول صعوبة الحسم العسكري في غزة، قائلة:"كم عدد الجنود الذين نحتاجهم للسيطرة على مليوني مدني يعيشون في القطاع؟"

 

تحذير استراتيجي: إذا عجزنا في غزة.. فلن ننجح أمام إيران
 

وقالت الصحيفة إن العجز عن فرض السيطرة الكاملة على غزة يعكس خللًا عميقًا في الاستعدادات الإسرائيلية، محذّرة:"إذا لم تكن إسرائيل قادرة على السيطرة على مليوني مدني، فكيف يمكنها التعامل مع إيران؟"

 

رفض استمرار الحرب لعقود: لا أقبل الادعاء بأننا لا نستطيع هزيمة حماس
 

وانتقدت الصحيفة الترويج لفكرة الحرب الطويلة، وأكدت:"لا أقبل الادعاء أننا لا نستطيع هزيمة حماس، وأن الحرب قد تستمر 30 عامًا"

 

توقيت لافت للانتقادات

تأتي هذه التصريحات في وقت حساس سياسيًا وعسكريًا داخل إسرائيل، وسط تصاعد التوتر بين نتنياهو وقيادة جيش الاحتلال، وضغوط داخلية ودولية لوقف الحرب والتوصل إلى تسوية

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إسرائيل هيوم نتنياهو غزة إيران الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل

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