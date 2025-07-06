منصة "بلاك هول" تطلق أولى إنتاجاتها الدرامية "أبطال بالعافية".. كوميديا ساخرة تطرح رؤية جديدة للدراما المصرية

في خطوة جديدة تؤكد سعيها لتقديم محتوى فني مختلف ومبتكر، أعلنت منصة "بلاك هول" – أحدث منصة درامية وفنية تُعنى بتقديم محتوى أصلي يعكس الواقع بروح عصرية – عن إطلاق أول إنتاج درامي أصلي لها بعنوان "أبطال بالعافية"، وهو مسلسل ساخر ينتمي إلى نوعية "الموكيمنتري"، ويجمع بين الكوميديا السوداء وفانتازيا الأبطال الخارقين في توليفة غير مسبوقة على الساحة الفنية المصرية.

يقدم العمل نقلة نوعية في تناول الموضوعات الاجتماعية من خلال رؤية ساخرة، إذ يتتبع طاقم تصوير رحلة فرقة مصرية من "الأبطال الخارقين" لا يجمع بينهم سوى الفشل والعبث وسوء الحظ، ورغم افتقارهم لأي مؤهلات حقيقية، يسعون جاهدين لإثبات أنفسهم وسط تحديات داخلية تفوق في صعوبتها المهام الخارقة التي يُفترض أن يواجهوها.

وتدور أحداث المسلسل حول مجموعة شخصيات غريبة الأطوار، من شاب يعاني من الأرق الدائم، إلى فتاة تتغير ملامحها لتُشبه إخوتها الذكور فقط، إلى شقيقين يمتلكان قدرة على توليد الكهرباء من أجسادهما، لكن دون فائدة تُذكر. وبين تدريبات فاشلة، ومهام تنتهي بكوارث، وصراعات على القيادة، تنجح الحلقات في رسم صورة ساخرة لحالة التخبط العام، والهوس بالشكل على حساب المضمون، وتساؤلات حول مفهوم "البطولة" في زمن أصبحت فيه مجرد عرض شكلي.

المسلسل من تأليف يوسف ذكري، الذي يشارك أيضًا في التمثيل، ويخرجه الثنائي محمد لطفي وشيرين أبو عوف، بينما يتولى أنس نصري، مؤسس منصة "بلاك هول"، مهمة الإنتاج التنفيذي. ويضم فريق العمل مجموعة من الوجوه الجديدة والواعدين في الساحة الفنية، من بينهم أحمد نادر، ومدرب التمثيل عمرو عماد دياب – نجل شقيق الفنان عمرو دياب – وكل من أمين رجب، وفريدة حسني، محمد ماضي، ومحمد ياسين الذي شارك في "المهيسون" و"سوتس بالعربي"، بالإضافة إلى رباب الجندي، ابنة الفنان الراحل محمود الجندي، وسارة قاسم، وسمير رضا، أحد الوجوه المعروفة في الأعمال الكوميدية الحديثة.

"أبطال بالعافية" لا يكتفي بالسخرية من النموذج المستورد للبطل الخارق، بل يقدّم نسخة مصرية تمامًا، أكثر واقعية، وأكثر وجعًا، وربما أكثر صدقًا… ففي عالم هذا المسلسل، النجاة من اليوم هو الإنجاز الحقيقي الوحيد.

وبمناسبة عرض المسلسل، أعرب أنس نصري، مؤسس منصة "بلاك هول" والمنتج التنفيذي، عن فخره بانطلاقة أول عمل درامي أصلي للمنصة، مشيرًا إلى أن "أبطال بالعافية" ليس مجرد مسلسل بل هو إعلان نوايا لمشروع فني واسع يسعى إلى تقديم محتوى مختلف وجريء يعكس الواقع المصري بروح معاصرة، موضحًا أن المنصة، منذ انطلاقها، تحمل رؤية واضحة لتنويع أشكال الفن المُقدم، معتبرًا هذا العمل أولى خطواتها في تقديم محتوى يخرج عن النمط التقليدي ويعكس هوية جديدة تمزج بين السخرية والتأمل، والوعي الفني والطرح الاجتماعي العفوي.

وأضاف نصري أن منصة "بلاك هول" حققت أكثر من ثلاثة ملايين مشاهدة خلال أقل من شهرين من إطلاقها، مؤكدًا أن هذا الرقم يعكس تعطش الجمهور لتجارب فنية بديلة وصادقة تعبر عن الواقع من دون تزييف أو قوالب جاهزة. ولفت إلى أن هدف المنصة لا يقتصر على الترفيه فقط، بل يسعى لتقديم انعكاس حقيقي لما يدور في الشارع، من خلال أعمال توازن بين الفن والرسالة الاجتماعية بأسلوب جديد ومبتكر.

وتحرص منصة "بلاك هول" على استخدام أحدث التقنيات في إنتاجاتها، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف تطوير جودة الصورة والتجربة البصرية والمحتوى التفاعلي. وقد تجلّى ذلك بوضوح في إنتاجاتها السابقة، لاسيما في أربعة فيديو كليبات للفنانة أصالة نصري، قام أنس نصري بالإشراف على إنتاجها التنفيذي، من بينها ثلاثة كليبات استخدمت فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل مبتكر، وهي "عندي اكتفاء"، و"كل التفاصيل"، و"أيها المواطن"، وهو ما يعكس توجه المنصة نحو التطوير وتقديم أشكال جديدة ومبهرة من الإنتاج الفني.

جدير بالذكر أن منصة "بلاك هول"، التي بدأ التحضير لانطلاقتها في عام 2024 وأُطلقت رسميًا في مايو 2025، تسعى إلى تقديم محتوى عربي معاصر يتجاوز القوالب التقليدية، ويخاطب جمهورًا متنوعًا يشمل الشباب ومحبي التجريب الفني. ومنذ انطلاقتها، عرضت المنصة مجموعة من الأعمال اللافتة التي لاقت صدى واسعًا، من بينها السلسلة الشهيرة "المهيسون"، والكليب الوطني "أصحاب الأرض" غناء أصالة، واللذان أنتجهما أنس نصري، إلى جانب الحلقات الوجدانية من سلسلة "حاسس بإيه".



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