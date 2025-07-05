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رياضة

خطوة جديدة من الريان القطري لحسم صفقة وسام أبو علي

وسام أبو علي مهاجم
وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي، فيتو

اقترب نادي الريان القطري من حسم صفقة التعاقد مع الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد أن رفع عرضه المالي خلال الساعات الماضية.

ووفقا لمصدر داخل القلعة الحمراء، فإن الريان قدم عرضا جديدا للنادي الأهلي وصلت قيمته إلى 9 ملايين دولار، للحصول علي خدمات وسام ابو علي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مشيرا إلى أن إدارة الهالي لا تزال متمسكة بالحصول على 10 ملايين دولار، إلى جانب وضع بند نسبة من عائد بيع اللاعب مستقبلا، للموافقة على إتمام الصفقة.

أرقام وإنجازات وسام أبو علي مع الأهلي  

وسام أبو علي مع الأهلي منذ انضمامه للفريق شارك في 60 مباراة في جميع البطولات، بواقع 4244 دقيقة، نجح خلالها في إحراز 38 هدفا، وصنع 10 آخرين. 

وعلى صعيد الألقاب، نجح المهاجم الفلسطيني في الحصول على لقبين للدوري المصري الممتاز، ولقب دوري أبطال إفريقيا، ولقب كأس السوبر المصري، ولقب كأس القارات الثلاثة. 

كما حصد أبو علي لقب هداف الدوري الممتاز موسم 2023ـ2024، برصيد 18 هدفا. 

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