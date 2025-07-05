أسعار السبائك اليوم السبت في الأسواق 5- 7- 2025

ننشر أسعار السبائك الذهب من ربع جرام وحتى 10 جرامات فى الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت.

وتعد السبائك من أفضل أنواع الاستثمار المحلى فى السنوات الأخيرة، خاصة مع توافرها فى المحلات والأسواق، وقدرتها على حفظ قيمة الأموال ومواجهة التضخم والاستثمار فيها بأموال مقبولة للمواطنين.

أسعار السبائك اليوم السبت



وسجل سعر السبيكة الربع جرام نحو1490جنيها

وبلغ سعر السبيكة النص جرام ما يقرب من 2815 جنيه

وسجل سعر السبيكة الجرام دخل السوق نحو5485 جنيه

بينما سجلت سعر السبيكة ٢.٥جرام نحو13525 جنيها

وسجل سعر السبيكة ٥ جرامات نحو26920 جنيه

وجاءت سعر السبيكة ٨ جرامات حاليا: 43075 جنيه

وسجل سعر السبيكة ١٠جرامات نحو 53820 جنيها.

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