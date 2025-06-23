الإثنين 23 يونيو 2025
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صحة ومرأة

فوائد البطيخ، يقوى المناعة ويحمى من السرطان

البطيخ
البطيخ

فوائد البطيخ، البطيخ من الفاكهة الموسمية الشهيرة التى لها شعبية كبيرة فى مصر لمذاقه المميز، الذى لا يقاوم وهو يرطب الجسم فى فصل الصيف.

وفوائد البطيخ، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من الألياف والماء والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن البطيخ هو أحد أشهر فواكه الصيف المنعشة، يتميز بطعمه الحلو واحتوائه على نسبة عالية من الماء، مما يجعله مثالي للترطيب في الأيام الحارة، وإلى جانب طعمه اللذيذ، يعد البطيخ مصدر غني بالعناصر الغذائية المهمة التي تقدم فوائد صحية وجمالية متعددة.

القيمة الغذائية للبطيخ

وأضاف السيد، يحتوي البطيخ على نسبة عالية من الماء (حوالي 92%)، بالإضافة إلى العديد من العناصر الغذائية المفيدة، مثل:ط فيتامين C، فيتامين A، فيتامين B6، البوتاسيوم، المغنيسيوم، الليكوبين (مضاد أكسدة قوي)، الألياف الغذائية، والكربوهيدرات الطبيعية.

فوائد البطيخ للصحة 
فوائد البطيخ للصحة 

فوائد البطيخ للصحة

وتابع، أن من فوائد البطيخ للصحة:-

  • نظرا لاحتوائه على نسبة كبيرة من الماء، يساعد البطيخ في الحفاظ على رطوبة الجسم، خاصة في فصل الصيف، كما يساهم في تعويض الأملاح والمعادن التي يفقدها الجسم بسبب التعرق.
  • يحتوي البطيخ على الليكوبين، وهو مضاد أكسدة يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار والوقاية من تصلب الشرايين، كما أن البوتاسيوم الموجود فيه يساهم في تنظيم ضغط الدم.
  • يساعد البطيخ في تحسين عملية الهضم بفضل احتوائه على نسبة من الألياف والماء، مما يقلل من فرص الإصابة بالإمساك ويساعد على حركة الأمعاء المنتظمة.
  • يعد فيتامين C الموجود في البطيخ مهمًا لتقوية جهاز المناعة، كما يساعد في مكافحة الالتهابات وتسريع التئام الجروح.
  • الليكوبين ومركبات الكاروتينويد في البطيخ تساعد في محاربة الجذور الحرة، مما يقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، خاصة سرطان البروستاتا وسرطان القولون.
  • يحتوي البطيخ على فيتامين A (في صورة بيتا كاروتين)، والذي يلعب دور مهم في الحفاظ على صحة العين والرؤية، ويقلل من خطر الإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالتقدم في العمر.
  • يحتوي البطيخ على حمض أميني يسمى "السيترولين"، والذي يساعد على تحسين تدفق الدم وتقليل آلام العضلات بعد التمرين.
  • رغم مذاقه الحلو، فإن البطيخ منخفض في السعرات الحرارية، مما يجعله خيارًا مثاليًا للأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية، كما يمنح شعورا بالشبع بسبب محتواه المائي العالي.
  • تناول البطيخ أو استخدامه كقناع يساعد على ترطيب البشرة بفضل نسبة الماء العالية، ويمنحها مظهر ناعم ومشرق.
  • مضادات الأكسدة مثل الليكوبين وفيتامين C تساعد في تقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة من خلال مكافحة الجذور الحرة.
  • للبطيخ خصائص مضادة للالتهابات، مما يساعد في تهدئة الجلد والتقليل من ظهور حب الشباب، خاصةً عند استخدامه موضعي.
  • البطيخ يحتوي على فيتامين C الذي يعمل على توحيد لون البشرة وتفتيح البقع الداكنة.

محاذير تناول البطيخ 

وأوضح الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، أن الإفراط في تناول البطيخ قد يؤدي إلى اضطرابات في الهضم مثل الانتفاخ أو الإسهال، كما يجب الحذر من تناوله بكثرة لمرضى السكري بسبب احتوائه على السكر الطبيعي، ويفضل تناوله طازج وتخزينه في مكان بارد للحفاظ على قيمته الغذائية.

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