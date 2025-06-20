فوائد البطيخ، يقوى المناعة ويعالج التهابات المفاصل

فوائد البطيخ، البطيخ من الفاكهة الشهيرة التي لها مذاق مميز وعشاق كثيرون، وهى فاكهة موسمية مميزة اشتهرت بأنها ترطب الجسم فى فصل الصيف.

وفوائد البطيخ، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوي على نسبة عالية من الألياف والماء والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن البطيخ من أكثر الفواكه المحببة في فصل الصيف، نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من الماء التي تساعد في ترطيب الجسم والتغلب على حرارة الجو، ويتميز بطعمه الحلو المنعش ولونه الأحمر الجذاب، ويحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة التي تساهم في تعزيز صحة الجسم.

القيمة الغذائية للبطيخ

وأضافت منى، أن البطيخ غني بالفيتامينات والمعادن، منها:-

فيتامين C: يعزز المناعة ويحارب الجذور الحرة.

فيتامين A: ضروري لصحة العين والبشرة.

فيتامين B6: يساهم في إنتاج الطاقة وتحسين وظائف الدماغ.

البوتاسيوم: يساعد في تنظيم ضغط الدم وتوازن السوائل في الجسم.

المغنيسيوم: مفيد لصحة العظام والعضلات.

فوائد البطيخ للصحة

فوائد البطيخ للصحة

وتابعت، أن من فوائد البطيخ:-

البطيخ يتكون من حوالي 92% من الماء، ما يجعله من أفضل الفواكه التي تساعد على ترطيب الجسم، خاصة في الأجواء الحارة، وتناول البطيخ يعوض السوائل المفقودة ويساعد في الوقاية من الجفاف.

يحتوي البطيخ على مضادات أكسدة مثل الليكوبين والبيتا كاروتين، وهي مركبات تحارب الجذور الحرة في الجسم وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل السرطان وأمراض القلب.

الليكوبين الموجود في البطيخ يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار، ويعتقد أنه يقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين، كما أن البوتاسيوم والمغنيسيوم يساهمان في خفض ضغط الدم.

يحتوي البطيخ على نسبة من الألياف الطبيعية التي تساعد في تحسين عملية الهضم والوقاية من الإمساك، مع الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

يحتوي البطيخ على فيتامين A والليكوبين، وهما عنصران أساسيان في الحفاظ على صحة الشبكية وحماية العين من التلف المرتبط بالتقدم في العمر.

بفضل احتوائه على فيتامين C والليكوبين، فإن البطيخ يساعد في تقوية الجهاز المناعي وتعزيز قدرة الجسم على مقاومة العدوى والفيروسات.

أظهرت الدراسات أن الليكوبين وفيتامين C في البطيخ لهما خصائص مضادة للالتهاب، ما يساعد في تقليل التورم والألم الناتج عن الأمراض الالتهابية مثل التهاب المفاصل.

فيتامين A يساعد على تجديد خلايا البشرة.

فيتامين C يحفز إنتاج الكولاجين، مما يحافظ على نضارة البشرة وصحة الشعر.

كما أن ترطيب الجسم من الداخل ينعكس على صحة الجلد بشكل عام.

يحتوي البطيخ على الحمض الأميني السيترولين، والذي يساعد في تحسين تدفق الدم وتقليل آلام العضلات بعد التمارين الرياضية.

نصائح عند تناول البطيخ

وأوضحت الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، أنه يفضل تناول البطيخ طازج ومبرد، ولا ينصح بالإفراط في تناوله لمرضى السكري بسبب محتواه من السكر الطبيعي، ويجب تخزينه في الثلاجة بعد تقطيعه لتفادي نمو البكتيريا، فالبطيخ ليس مجرد فاكهة صيفية منعشة، بل هو غذاء غني بالفوائد الصحية التي تدعم الجسم من الداخل والخارج، وإدخاله ضمن النظام الغذائي المتوازن يعزز مناعة الجسم ويقلل من مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.