معهد التغذية ينصح بتناول البطيخ والجبنة في أيام الحر الشديد لهذا السبب

أوصي المعهد القومي للتغذية في أيام الصيف الحارة بتناول وجبة الغداء جبنة وبطيخ، مشيرا الي أن وجبة الجبنة والبطيخ هي الأشهر لدى المصريين.

فوائد البطيخ في أيام الحر الشديد

وأكد معهد التغذية أنه في أيام الصيف الحارة تعد وجبة البطيخ والجبنة وجبة متوازنة وتساعد على الترطيب أيام الحر الشديد، حيث تحتوي الجبن على الأملاح المعدنية كذلك البروتين الحيواني

أما البطيخ فهو غني بالبوتاسيوم، الماء والألياف لذلك تعد وجبة غذائية متكاملة.

والبطيخ هو فاكهة صيفية شهية وغنية بالماء والفيتامينات والمعادن وله العديدومن الفوائد الصحية:

١- البطيخ يحتوي على نسبة عالية من الماء، مما يجعله خيارًا ممتازًا لترطيب الجسم خلال فصل الصيف.

٢- البطيخ يحتوي على فيتامينات مثل فيتامين سي وفيتامين أ، والتي تلعب دورًا هامًا في تعزيز الصحة العامة.

٣- يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

٤- يحتوي على البوتاسيوم، الذي يساعد على خفض ضغط الدم ودعم صحة القلب.

٥- يحتوي على الألياف الغذائية التي تساعد على تحسين الهضم.

٦- مضادات الالتهاب التي تساعد على تقليل الالتهاب في الجسم.

فوائد البطيخ



٧- يحتوي على على فيتامين سي، الذي يساعد على دعم صحة البشرة وتحسين مظهرها.

وأوصى معهد التغذية بتجنب الإفراط في تناول البطيخ لتجنب الأعراض الجانبية مثل الإسهال.

وحذر من أضرار الإفراط في تناول البطيخ حيث تشمل الأضرار المحتملة:

١- الإفراط في تناول البطيخ يمكن أن يؤدي إلى الإسهال بسبب احتوائه على كميات كبيرة من الماء والألياف.

٢- يمكن أن تسبب الغازات والانتفاخ في بعض الأشخاص.

٣- يحتوي على السكريات الطبيعية، والتي يمكن أن تزيد من مستويات السكر في الدم إذا تم تناولها بكميات كبيرة.

٤-الإفراط في تناول البطيخ يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن إذا لم يتم تناولها كجزء من نظام غذائي متوازن.

٥- الأشخاص المصابون بمرض السكري يجب أن يتناولوا البطيخ بحذر بسبب احتوائه على السكريات الطبيعية.

٦- من يعاني من مشاكل الكلى يجب أن يتناولوا البطيخ بحذر بسبب احتوائه على كميات كبيرة من الماء والبوتاسيوم.



٧- الذين يعانون من مشاكل الجهاز الهضمي مثل القولون العصبي يجب أن يتناولوا البطيخ بحذر بسبب احتوائه على الألياف والسكريات.

وقدم معهد التغذية نصائح منها تناول البطيخ بانتظام كجزء من نظام غذائي متوازن وضرورة اختيار البطيخ الناضج للحصول على الطعم والفائدة الصحية.

ويجب استشارة الطبيب في حالة ظهور أي أعراض جانبية بعد تناول البطيخ.

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