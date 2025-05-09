معهد التغذية يكشف فوائد عصير البطيخ بالنعناع

كشف المعهد القومي للتغذية عن فوائد عصير البطيخ بالنعناع حيث يحتوي البطيخ على ٩٢ % ماء مما يساعد على الحفاظ على رطوبة الجسم.

أكد معهد التغذية أن البطيخ غني بفيتامين أ وفيتامين ج، مشيرًا إلى أنه يحتوي على كمية من البوتاسيوم الذين لهم دور هام في تقوية المناعة.

عصير البطيخ

فوائد عصير البطيخ

أوضح معهد التغذية أن البطيخ غني بالليكوبين الذي يعطي اللون الأحمر للفاكهة وهو مفيد لصحة القلب والنعناع، غني بفيتامين ج وكذلك مضادات الأكسدة التي تساعد على طرد السموم من الجسم.

أشار معهد التغذية أن النعناع يساعد على عمليه الهضم حيث يقوم بتكسير الطعام بشكل أسرع وهو رائع لعملية الهضم السلس.

وعصير البطيخ له فوائد متعددة للجسم تشمل:

١-يساعد الإنسان على البقاء رطبًا



الحفاظ على رطوبة الجسم أمرٌ ضروريٌّ لوظائف الجسم بشكل سليم.

٢-تنظيم درجة حرارة الجسم، ووظائف الأعضاء الطبيعية، وتوصيل العناصر الغذائية إلى الخلايا، واليقظة ليست سوى بعض العمليات الجسدية التي تعتمد على الترطيب الكافي.

٣-تناول الأطعمة الغنية بالماء قد يساعد على تزويد الجسم بالماء الذي يحتاجه ليعمل بشكل سليم، ولأن البطيخ يتكون في معظمه من الماء، فهو خيارًا جيدًا لتناول الماء يوميًّا.

٤- البطيخ يحتوي على كثافة منخفضة من السعرات الحرارية - أي عدد قليل جدًا من السعرات الحرارية بالنسبة لوزنه الإجمالي.

٥-قد يساعد تناول الأطعمة منخفضة

السعرات الحرارية، مثل البطيخ، في التحكم في الوزن من خلال الحفاظ على الشعور بالشبع لفترة أطول.

٦-غني بالعناصر الغذائية والمركبات النباتية المفيدة



يحتوي البطيخ على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية، بما في ذلك البوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتاميني أ وج، كما أنه منخفض السعرات الحرارية نسبيًّا.

٧- له تأثيرات مضادة للسرطان

قد يكون للعديد من المركبات النباتية الموجودة في البطيخ، بما في ذلك الليكوبين والكوكوربيتاسين إي تأثيرات محتملة مضادة للسرطان.

٨- يخفف آلام العضلات.

تشير بعض الأدلة إلى أن البطيخ نفسه - وليس السيترولين فقط - قد يفيد الجسم بعد التمرين.

٩- يساعد على صحة الجلد.

فيتامينا أ وج، الموجودان في البطيخ، مهمان لصحة الجلد.

يُساعد فيتامين ج - سواءً عند تناوله أو تطبيقه موضعيًا - الجسم على إنتاج الكولاجين، وهو بروتين يُحافظ على نضارة البشرة وقوة الشعر.

١٠- يقلل تناول فيتامين سي بكثرة من الطعام أو المكملات الغذائية من فرص ظهور التجاعيد وجفاف الجلد.

١١- يعد فيتامين أ مهما لصحة البشرة، إذ يساعد على تكوين خلايا الجلد وإصلاحها.

١٢- يساعد على الهضم

يحتوي البطيخ على كمية كبيرة من الماء وكمية قليلة من الألياف، وكلاهما ضروريان لهضم صحي.

تساعد الألياف على تنظيم حركة الأمعاء، بينما يُساعد الماء على إخراج الفضلات بكفاءة أكبر عبر الجهاز الهضمي.

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