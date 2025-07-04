أعراض القولون العصبي وأسباب الإصابة به

أعراض القولون العصبي، القولون العصبي من الأمراض الأكثر انتشارا بين الشباب والفتيات لأسباب عديدة أبرزها العصبية والضغوط النفسية.

وأعراض القولون العصبي، عديدة ومعظمها معروف ويحرص مرض القولون العصبي على العلاج وتجنب أعراضه المزعجة.

ويقول الدكتور محمد العوضي استشارى أمراض الباطنة والكبد، إن القولون العصبي هو اضطراب شائع في وظيفة الجهاز الهضمي، يؤثر على القولون (الأمعاء الغليظة)، ويصنف كاضطراب وظيفي لأنه لا يظهر أي علامات عضوية واضحة عند الفحص.

أعراض القولون العصبي

وأضاف العوضي، تختلف الأعراض من شخص لآخر، ومن أعراض القولون العصبي:-

آلام وتقلصات في البطن، خاصة بعد الأكل وتخف بعد التبرز.

الانتفاخ والشعور بامتلاء البطن.

غازات مفرطة.

إمساك مزمن أو إسهال متكرر، أو التناوب بين الاثنين.

مخاط في البراز.

شعور بعدم الإفراغ الكامل للأمعاء.

تفاقم الأعراض في أوقات التوتر أو القلق.

أسباب القولون العصبي

وتابع، أن السبب الدقيق للإصابة بالقولون العصبي غير معروف، لكن هناك عوامل تساهم في ظهوره، منها:-

الضغط النفسي والعاطفي.

الحساسية لبعض الأطعمة مثل الألبان، البقوليات، الأطعمة الدهنية أو الحارة.

اضطرابات حركة الأمعاء (بطء أو تسارع حركة القولون).

تغيرات في ميكروبيوم الأمعاء (البكتيريا النافعة).

التهابات في الجهاز الهضمي قد تسبق ظهور الأعراض.

عوامل وراثية (وجود حالات مشابهة في العائلة).

أعراض القولون العصبي

مخاطر القولون العصبي

وأوضح الدكتور محمد العوضي استشارى أمراض الباطنة، أن القولون العصبي لا يسبب أمراض خطيرة مثل السرطان، لكنه يؤثر على جودة الحياة، ويسبب:-

الإجهاد المزمن والتعب بسبب الألم والانزعاج.

سوء الامتصاص الغذائي في بعض الحالات.

الاكتئاب أو القلق الناتج عن استمرار الأعراض.

صعوبة أداء المهام اليومية بسبب عدم الراحة المتكررة.

علاج القولون العصبي

وعن علاج القولون العصبي قال استشارى أمراض، أن العلاج له طرق عديدة وليس مجرد أدوية فقط، ومن طرق علاج القولون العصبي:-

العلاج بالأدوية مثل مضادات التقلصات ومضادات الإسهال، وملينات خفيفة في حالات الإمساك.

مضادات الاكتئاب الخفيفة لتقليل إشارات الألم من الأعصاب.

مكملات البروبيوتيك لتحسين توازن البكتيريا.

تقليل الدهون والأطعمة الحارة.

تجنب البقوليات ومنتجات الألبان إذا سببت الأعراض.

اتباع نظام فودماب وهو نظام غذائي خاص بتقليل المكونات المسببة للغازات.

شرب كميات كافية من الماء.

تناول ألياف قابلة للذوبان مثل بذور الكتان أو الشوفان.

تقنيات الاسترخاء مثل التأمل والتنفس العميق.

العلاج السلوكي المعرفي.

إدارة التوتر والقلق.

طرق الوقاية من القولون العصبي

وللوقاية من القولون العصبي يجب إتباع بعض النصائح، منها:-

تجنب الأطعمة المحفزة للأعراض.

تنظيم مواعيد الأكل والنوم.

ممارسة الرياضة بانتظام.

تجنب الإجهاد والتوتر.

تناول الوجبات ببطء ومضغ الطعام جيدا.

الابتعاد عن الكافيين والمشروبات الغازية.

مراقبة الأطعمة التي تثير الأعراض وتجنبها.

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