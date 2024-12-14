محفزات ومضاعفات القولون العصبي والنظام الغذائي الصحيح

تختلف محفزات القولون العصبي من شخص لآخر، لذلك من المهم تحديد تلك المحفزات التي تؤثر على الشخص، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي، فيما يلي بعض المحفزات الشائعة التي قد تساهم في عدم الراحة الذي يعاني منه المرضي بسبب القولون العصبي.

محفزات القولون العصبي

قد يسبب الإجهاد تقلصات في القولون مما يجعل الأعراض أسوأ.

الدورة الشهرية، تلاحظ السيدات أعراض القولون العصبي تزداد سوءًا أثناء الدورة الشهرية.

تم ربط قلة النوم بأعراض القولون العصبي، ربما لأنه يساهم في الإجهاد.

الكافيين، ويوجد في القهوة والشاي والصودا، وكذلك الشوكولاتة وبعض مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية.

الحليب والأطعمة التي تعتمد على الحليب مثل الجبن والآيس كريم، والتي تحتوي على اللاكتوز، الزبادي استثناء لأنه يحتوي على بكتيريا حية تكسر اللاكتوز.

المشروبات الغازية، وقد لا تكون الفقاعات سهلة على المعدة.

الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الفركتوز، وتشمل هذه الأطعمة العديد من الأطعمة المصنعة بالإضافة إلى بعض الفواكه، مثل التفاح والكمثرى والفواكه المجففة، وكذلك عصائر الفاكهة.

القمح، وقد يكون هذا بسبب الكربوهيدرات الموجودة في الأطعمة مثل خبز القمح وليس الجلوتين.

المحليات الصناعية، تحقق من ملصقات الأطعمة بحثًا عن السوربيتول والمانيتول والإيزومالت والمالتيتول والإكسيليتول، بدائل السكر التي يمكن أن تسبب الإسهال.

الكحول، قد يؤدي الشرب إلى تفاقم الأعراض.

الخضروات الصليبية، يمكن أن يسبب البروكلي والقرنبيط والملفوف وبراعم بروكسل، بالإضافة إلى الخضروات الورقية مثل الكرنب والخردل، الغازات وتعبث بحركات الأمعاء.

البصل والكراث والثوم المعمر، ويمكن أن تسبب الغازات واضطرابات في المعدة.

الفاصوليا أو البقوليات، وتحتوي هذه على مواد كيميائية غير قابلة للهضم تسمى السكريات والتي يمكن أن تسبب لك الغازات، الفاصوليا المخبوزة والحمص والعدس وفول الصويا.

نظام غذائي لمتلازمة القولون العصبي

إذا كان المريض يعاني من متلازمة القولون العصبي، فقد يحتاج إلى تغيير نظامه الغذائي للتحكم بشكل أفضل في الأعراض.

وقد يقترح الطبيب تجربة ما يسمى بنظام غذائي منخفض الفودماب والذي يقلل من الكربوهيدرات المختلفة التي يصعب هضمها الموجودة في القمح والفاصوليا وبعض الفواكه والخضروات.

تعني كلمة FODMAP السكاريدات القليلة القابلة للتخمير، والثنائيات السكاريد، والأحادية السكاريد، والبوليولات، ولا تسبب كل هذه الأنواع من الكربوهيدرات أعراض القولون العصبي، لذلك قد يقترح مقدم الرعاية الصحية البدء في نظام غذائي إقصائي حيث تتجنب تناول جميع الأطعمة الغنية بالفودماب، ثم إعادة تقديمها ببطء لمعرفة أي منها تتفاعل معه، وبمجرد معرفة الأطعمة التي تسبب أعراض القولون العصبي، ويمكن تجنبها بشكل أفضل.

تشمل الأطعمة الشائعة التي تحتوي على نسبة عالية من الفودماب الفاصوليا والعدس ومنتجات الألبان والفواكه مثل التفاح والكرز والكمثرى والخوخ ومنتجات القمح.

مضاعفات متلازمة القولون العصبي

نظرًا لأن العثور على علاج فعال لمتلازمة القولون العصبي قد يستغرق وقتًا، فقد تظهر مشاكل صحية أخرى في غضون ذلك الوقت، ومع ذلك، لا تشكل أي من المضاعفات تهديدًا للحياة، ولا تؤدي متلازمة القولون العصبي إلى الإصابة بالسرطان أو غيرها من الحالات الأكثر خطورة المرتبطة بالأمعاء، فيما يلي بعض المشكلات الصحية التي يمكن أن تسببها:

الأمعاء المتأثرة: إذا كان المريض يعاني من الإمساك لفترة طويلة، فقد يسد البراز في القولون، وفي بعض الأحيان قد يصبح صلبًا لدرجة أنه لا يستطيع دفعه للخارج، ويُعرف هذا باسم انسداد البراز، ويمكن أن يؤلم ويسبب أشياء مثل الصداع والغثيان والقيء، ويحدث هذا غالبًا مع كبار السن.

عدم تحمل الطعام: يمكن لبعض الأطعمة أن تزيد من أعراض القولون العصبي سوءًا، وقد تختلف هذه الأطعمة من شخص لآخر، ولكن بعض الأشخاص يشعرون بتحسن عندما يتجنبون تناول القمح ومنتجات الألبان والقهوة والبيض والخميرة والبطاطس والحمضيات، ويمكن أن تؤدي الدهون والسكريات إلى تفاقم الإسهال. وقد يقترح الطبيب تجربة نظام غذائي يحتوي على الفودماب للتخلص من بعض الكربوهيدرات التي يصعب هضمها.

سوء التغذية: يمكن أن يؤدي تقليل تناول بعض أنواع الأطعمة إلى تخفيف أعراض القولون العصبي، ولكن قد لا يحصل الجسم على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها، ويمكن أن يساعد اختصاصي التغذية في العثور على نظام غذائي يناسب المريض.

البواسير: يمكن أن تؤلم الأوعية الدموية المتورمة حول فتحة الشرج، وهي الفتحة التي يخرج منها البراز، وتنزف، ويمكن أن يؤدي البراز الصلب جدًا أو الرخو جدًا إلى تفاقم الموقف، وإذا كانت الأوعية المتورمة داخل فتحة الشرج، فقد تسقط بما يكفي لتبرز، ويمكن غالبًا علاج البواسير في المنزل باستخدام كريم بدون وصفة طبية، يمكن أيضًا تجربة الجلوس على كيس ثلج بارد، والتأكد من الحفاظ على نظافة المنطقة.

مضاعفات الحمل: يمكن أن تتسبب التغيرات الهرمونية والضغط الجسدي الذي يفرضه الطفل على جدار الأمعاء في حدوث مشكلات هضمية، ويختار العديد من الأشخاص المصابين بمتلازمة القولون العصبي أيضًا التوقف عن تناول أي أدوية لعلاج القولون العصبي، وتناول الأدوية، وقد يكون هذا أفضل للطفل، ولكنه قد يجعل الآباء أكثر عرضة للإصابة بأشياء مثل حرقة المعدة وعسر الهضم.

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