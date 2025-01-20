أعراض وطرق علاج القولون العصبي لدى الأطفال والمراهقين

يتضمن علاج القولون العصبي عند الأطفال إجراء تعديلات غذائية، وفي بعض الحالات تناول الأدوية الموصوفة.

في بعض الأحيان، يكون ألم بطن الطفل مجرد ألم معدة عادي، ولكن إذا جاء هذا الألم واختفى ثم عاد مرة أخرى، بشكل متكرر، إلى جانب أعراض هضمية أخرى، فقد يكون علامة على القولون العصبي.

هل يمكن أن يصاب الأطفال والمراهقون بمتلازمة القولون العصبي؟

متلازمة القولون العصبي (IBS) هي اضطراب في الجهاز الهضمي يسبب الألم أو الانزعاج، والانتفاخ، والغازات والإسهال، أو الإمساك، وهو شكل من أشكال فرط حساسية المعدة أو الأمعاء التي يمكن أن تؤدي إلى ظهور الأعراض، ولكن على عكس مرض التهاب الأمعاء (IBD)، فإنه لا يضر بالجهاز الهضمي.

هناك ثلاثة أنواع رئيسية من متلازمة القولون العصبي: القولون العصبي مع الإمساك (IBS-C)، والقولون العصبي مع الإسهال (IBS-D)، والقولون العصبي مع عادات الأمعاء المختلطة (IBS-M).

هي حالة شائعة لدى البالغين، يقدر الخبراء أن 10% إلى 15% من البالغين يعانون من متلازمة القولون العصبي.

متلازمة القولون العصبي عند الأطفال

أصبحت متلازمة القولون العصبي شائعة بشكل متزايد على مدى العقدين الماضيين عنج الاطفال، ووجدت الدراسات أمريكية أن 5% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و18 عامًا يعانون من متلازمة القولون العصبي.

ويمكن أن تؤثر متلازمة القولون العصبي على جودة حياة الطفل وأدائه اليومي وما إذا كان قادرًا على الذهاب إلى المدرسة وممارسة الرياضة وقضاء الوقت مع أصدقائه.

ويستمر معظم الأطفال المصابين بمتلازمة القولون العصبي في النمو والتطور بشكل طبيعي ويمكنهم العثور على بعض الراحة على الأقل مع مجموعة خيارات العلاج المتاحة حاليًا.

علامات وأعراض القولون العصبي عند الأطفال

يمكن أن يحدث الألم الهضمي في أي عمر، لكن يتم تشخيص القولون العصبي عند الأطفال بشكل متكرر بدءًا من سن 7 أو 8 سنوات، وهذه هو السن الذي يكونون فيها قادرين على وصف ما يشعرون به بوضوح، ولكن البعض يظهر في وقت أبكر أو لاحق.

وتشمل الأعراض الشائعة:

ألم البطن، والانتفاخ أو التشنج، وخاصة قبل أو أثناء أو بعد التبرز.

غازات مفرطة، كما هو الحال في إخراج الريح أكثر من 25 مرة في اليوم.

شعور قوي بالإلحاح للذهاب إلى الحمام.

إمساك مزمن، أو إسهال مزمن أو مزيج من الاثنين.

الشعور بأن أمعائهم لم تفرغ تمامًا بعد الذهاب إلى الحمام.

التعرق، والدوار، والدوار، وسرعة ضربات القلب، وأعراض أخرى للإغماء.

التعب والإرهاق، وخاصة بعد استخدام الحمام.

القلق والاكتئاب

مساعدة الطفل على إدارة القولون العصبي

لا يوجد علاج لمتلازمة القولون العصبي - ولا يوجد علاج واحد يناسب الجميع، ولكن هناك العديد من الطرق المختلفة لإدارة هذه الحالة.

خيارات العلاج والإدارة

يمكن تحسين أعراض الأطفال من خلال تناول المزيد من الألياف واتباع نظام غذائي منخفض في FODMAPs وتجنب "الأطعمة المحفزة".

والنظام الغذائي ليس الشيء الوحيد الذي يمكن أن يسبب نوبة القولون العصبي، فالإجهاد هو محفز قوي بنفس القدر، والخضوع للعلاج السلوكي مع طبيب نفساني يمكن أن يكون مفيدًا، حيث ترتبط الأمعاء والدماغ ارتباطًا عميقًا، ومن خلال العلاج، يتعلم الأطفال كيفية إدارة الإجهاد وتنمية اليقظة والتعامل مع آلامهم.

إذا لم تكن تغييرات نمط الحياة وحدها كافية لمساعدة الأطفال على إدارة أعراضهم، فقد يصف مقدم الرعاية الصحية أدوية مضادة للتشنج أو مخفضات الحموضة، بالإضافة إلى أدوية أخرى.

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