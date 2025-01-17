6 نصائح من هيئة الدواء لمرضى القولون العصبي

قدمت هيئة الدواء المصرية نصائح لمرضى القولون العصبي، لتخفيف آلام القولون.

لا توجد وصفة غذائية تصلح لكل مرضى القولون العصبي

أوضحت هيئة الدواء المصرية أنه لا توجد وصفة غذائية تصلح لكل مرضى القولون العصبي، مع ضرورة استشارة الطبيب للحصول على التشخيص السليم، والصيدلي من أجل الاستخدام الأمثل والآمن للدواء.​

نصائح هيئة الدواء لتجنب القولون العصبي

وتضمنت نصائح هيئة الدواء المصرية:

١-تناول أغذية غنية بالألياف وتجنب الأغذية المصنعة والمقلية

٢- تناول كميات قليلة من الطعام مع عدد وجبات أكبر مع ضرورة مضغ الطعام جيدا

٣-تجنب الأطعمة التي تسبب غازات وتحتوي على جلوتين

٤-تجنب الطعام في وقت متأخر من الليل

٥- تناول السوائل بكثرة

٦- البعد عن التوتر والقلق والضغط العصبي

ما هي متلازمة القولون العصبي؟



متلازمة القولون العصبي هي حالة شائعة حيث تعاني من أعراض مرتبطة بالجهاز الهضمي ويرتبط هذا أحيانًا ببعض الأطعمة وعادات نمط الحياة ومستويات التوتر أو الحالة المزاجية.

تؤثر متلازمة القولون العصبي على حوالي 3 من كل 10 أشخاص كما ان الإناث أكثر عرضة للإصابة من الذكور.

في متلازمة القولون العصبي، لا تظهر الفحوصات الطبية مثل فحوصات الدم والمنظار الداخلي واختبارات التصوير أي تشوهات كما ان القولون العصبي هو مرض مختلف عن مرض التهاب الأمعاء.

ما هي أعراض متلازمة القولون العصبي؟



تتضمن بعض الأعراض الرئيسية لمتلازمة القولون العصبي ما يلي:

ألم أو انزعاج في البطن



انتفاخ البطن والغازات



إسهال مزمن أو إمساك

أسباب متلازمة القولون العصبي



السبب الدقيق لمتلازمة القولون العصبي غير واضح، ويوجد بعض المحفزات الشائعة لمتلازمة القولون العصبي تشمل النظام الغذائي والإجهاد والأدوية.

متى يجب زيارة الطبيب؟

يجب زيارة الطبيب عند ظهور هذه الحالات منها:

١- وجود دم في البراز



٢- فقدان غير مبرر أو غير مقصود للوزن



٣- الإصابة بحمى أو إسهال شديد



وأكد الأطباء انه لا يسبب القولون العصبي هذه الأعراض، لذلك من المهم أن يقوم الطبيب بتقييم المريض لاستبعاد حالة أكثر خطورة.

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