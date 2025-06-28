6 علاجات منزلية للتخلص من أعراض القولون العصبي

يُعد متلازمة القولون العصبي (IBS) من الاضطرابات الهضمية الشائعة التي تُصيب ما يصل إلى 10% من سكان العالم، أي مئات الملايين من الأشخاص حول العالم، وعلى الرغم من شيوعها تتميز كل حالة بخصوصيتها وتفردها، حيث لا يوجد مريضان متماثلان في طبيعة الأعراض أو شدتها.

وأكدت الدكتورة كريستين لي، أخصائية الجهاز الهضمي لموقع “Cleveland Clinic ” الطبي، هذا التباين بقولها: "لا يوجد مريضان متماثلان لمتلازمة القولون العصبي. كل منهما يختلف عن الآخر، كبصمة الإصبع".

ومع ذلك، وعلى الرغم من هذا التنوع في الأعراض، تتشابه الأسباب الكامنة وراء هذه الحالة البطنية المزعجة. وتشير التقديرات إلى أن بعض التعديلات في الأنشطة اليومية قد تكون كافية للمساعدة في إدارة متلازمة القولون العصبي والتخفيف من حدة أعراضها المزعجة أو المؤلمة.

6 علاجات للتخلص من أعراض القولون العصبي

تُشدد الدكتورة لي على أن خيارات العلاج يجب أن تكون مصممة خصيصًا لكل فرد، فما يُجدي نفعًا مع شخص قد لا يُجدي نفعًا مع آخر.

وتتضمن جهود إدارة متلازمة القولون العصبي مجموعة من التغييرات في نمط الحياة، والتي يمكن أن تُسهم بشكل كبير في تحسين الحالة:

1. كن نشيطًا

تُعتبر ممارسة الرياضة "أفضل علاج متاح اليوم" لإدارة متلازمة القولون العصبي، بحسب تأكيد الدكتورة لي، ويُساعد النشاط البدني المعتدل، مثل المشي السريع، على تحريك البراز عبر الجسم بشكل أكثر انتظامًا، مما يُقلل من مشكلات الإمساك والإسهال، بالإضافة لذلك تُسهم الرياضة في تخفيف آلام القولون العصبي وانزعاجه من خلال:

تحسين الدورة الدموية.

زيادة التمثيل الغذائي.

بناء وتقوية عضلات الجذع.

تحسين حركة الأمعاء.

تقليل الانتفاخ.

تخفيف التوتر.

مساعدة النوم.

2. تعديل النظام الغذائي

يُعد الغذاء الذي نتناوله عاملًا رئيسيًا في صحة الأمعاء. يمكن أن تُساعد إضافة أطعمة معينة إلى النظام الغذائي في الحفاظ على صحة القولون العصبي ومنع تفاقم الأعراض.

أبرز النصائح الغذائية التي تُفيد الكثيرين ممن يُعانون من متلازمة القولون العصبي:

التركيز على الألياف: تُحسن الأطعمة الغنية بالألياف عملية الهضم وتُغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء. يمكن زيادة استهلاك الألياف بتناول المزيد من الحبوب الكاملة، المكسرات، البذور، الفواكه، والخضراوات.

تناول اللحوم قليلة الدهون: تُعد اللحوم الدهنية واللحوم المصنعة صعبة الهضم. يُساعد تناول اللحوم قليلة الدهون، مثل الدجاج والديك الرومي، في تسهيل عملية الهضم والحد من أعراض متلازمة القولون العصبي.

المأكولات البحرية: الأسماك مثل السلمون، التونة، الماكريل، والرنجة غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية، التي تُقلل الالتهابات المسببة لأعراض متلازمة القولون العصبي.

تعزيز تناول البروبيوتيك: تُساهم منتجات مثل الزبادي، الكيمتشي، مخلل الملفوف، الميسو، والكومبوتشا في إضافة بكتيريا نافعة إلى الأمعاء، مما يُحسن صحتها بشكل عام.

3. تجنب الأطعمة المحفزة

تختلف محفزات متلازمة القولون العصبي من شخص لآخر، ولكن هناك قائمة من الأطعمة التي غالبًا ما تُسبب نوباتها:

منتجات الألبان: نظرًا لشيوع عدم تحمل اللاكتوز بين المصابين بالقولون العصبي.

الخضراوات الصليبية: مثل البروكلي والقرنبيط، التي قد تُسبب الغازات والانتفاخ.

الفاصوليا والبقوليات: التي قد تزيد من انتفاخ البطن.

الأطعمة المقلية.

لمُحليات الخالية من السكر: التي قد تُسبب عسر الهضم.

الأطعمة المصنعة بشكل كبير.

الكحول.

المشروبات التي تحتوي على الكافيين.

تُوصي الدكتورة لي بتدوين مذكرات الطعام لمساعدة المرضى على تحديد الأطعمة التي تُسبب أعراض متلازمة القولون العصبي لديهم.

4. الحصول على قسط كافٍ من النوم

يعمل جسم الإنسان وفقًا لإيقاع يومي يُعرف بالدورة اليومية، والتي تُؤثر على وظائفه الحيوية. يؤكد الدكتور لي أن اختلال هذه الدورة بسبب عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم قد يُلحق الضرر بمتلازمة القولون العصبي ويؤثر على الجهاز المناعي.

ويحتاج البالغون عادةً إلى سبع إلى ثماني ساعات من النوم كل ليلة، إلا أن الإحصائيات تشير إلى أن حوالي 37% من البالغين لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

5. شرب كمية كافية من الماء

يُعد الماء ضروريًا لعمل الجهاز الهضمي بسلاسة. وشددت الدكتور لي على أهمية الحفاظ على ترطيب الجسم طوال اليوم للمصابين بالقولون العصبي، حيث إن عدم شرب كمية كافية من السوائل قد يؤدي إلى الجفاف ومشاكل هضمية تُحفز ظهور أعراض القولون العصبي.

ويعد شرب ستة إلى ثمانية أكواب من الماء يوميًا هدفًا صحيًا، مع مراعاة أن الاحتياجات قد تختلف بناءً على مستوى النشاط البدني، الطقس، والحالة الصحية.

6. الاسترخاء

ترتبط الدماغ والأمعاء بعلاقة وثيقة تُعرف بـ "المحور الدماغي المعوي". تُعد هذه العلاقة فريدة، حيث تنتقل المعلومات بين الدماغ والأمعاء أكثر من أي جهاز آخر في الجسم. وبالتالي، يؤثر التوتر النفسي بشكل مباشر على الجهاز الهضمي وقد يُفاقم مشاكل القولون العصبي. وأوضحت الدكتور لي: "إن خفض مستوى التوتر يُمكن أن يُخفف أعراض القولون العصبي أو يمنع تفاقمها."

يمكن أن تُساعد تقنيات مثل التنفس العميق، والتأمل الذهني في تخفيف التوتر والاسترخاء. كما أن أنشطة مثل اليوغا أو التاي تشي قد تُسهم في إيجاد “الهدوء الداخلي”.

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