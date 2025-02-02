الأحد 02 فبراير 2025
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صحة ومرأة

كيفية علاج أعراض القولون العصبي بالمنزل بطرق بسيطة

القولون العصبى، فيتو
القولون العصبى، فيتو

تعد متلازمة القولون العصبي من الحالات الشائعة التي تؤثر على الجهاز الهضمي، تسبب أعراضًا مثل تقلصات المعدة والانتفاخ والإسهال والإمساك. 

وتميل هذه الأعراض إلى الظهور والاختفاء بمرور الوقت، وقد تستمر لأيام أو أسابيع أو أشهر في المرة الواحدة، وعادةً ما تكون مشكلة تستمر مدى الحياة، وقد يكون العيش معها أمرًا محبطًا للغاية وقد يكون لها تأثير كبير على الحياة اليومية.

لا يوجد علاج لمتلازمة القولون العصبي، ولكن تغييرات النظام الغذائي والأدوية يمكن أن تساعد غالبًا في السيطرة على الأعراض.

السبب الدقيق غير معروف - فقد تم ربطه بأشياء مثل مرور الطعام عبر الأمعاء بسرعة كبيرة أو ببطء شديد، والأعصاب الحساسة في الأمعاء، والتوتر والتاريخ العائلي لمتلازمة القولون العصبي.

أعراض متلازمة القولون العصبي الشائعة

الأعراض الرئيسية لمتلازمة القولون العصبي هي:

  • ألم أو تقلصات في المعدة
  • الانتفاخ
  • الإسهال
  • الإمساك

قد تكون هناك أيام تكون فيها الأعراض أفضل وأيام تكون أسوأ (نوبات)، وقد تكون ناجمة عن الطعام أو الشراب.

أعراض أخرى لمتلازمة القولون العصبي

يمكن أن تسبب متلازمة القولون العصبي أيضًا:

  • انتفاخ البطن
  • خروج المخاط من المؤخرة
  • التعب ونقص الطاقة
  • الشعور بالغثيان
  • آلام الظهر
  • مشاكل التبول، مثل الحاجة إلى التبول كثيرًا، والرغبة المفاجئة في التبول، والشعور بعدم القدرة على إفراغ المثانة بالكامل
  • عدم القدرة دائمًا على التحكم في وقت التبرز (سلس الأمعاء)

علاج أعراض متلازمة القولون العصبي بالمنزل

لا يوجد نظام غذائي أو دواء واحد يناسب الجميع المصابين بمتلازمة القولون العصبي، ولكن هناك الكثير من الأشياء التي يمكن أن تساعد إذا تم تشخيص المريض بها.

نصائح عامة لتخفيف أعراض متلازمة القولون العصبي

يمكن لمرضي القولون العصبي تجربة العديد من التغيرات الحياتية لتقليل ومنع الأعراض، وتكون كالأتي:

  • طهي وجبات منزلية باستخدام مكونات طازجة
  • احتفظ بمذكرات لما يأكل وأي أعراض تظهر - وذلك لتجنب الأشياء التي تسبب متلازمة القولون العصبي
  • حاول إيجاد طرق للاسترخاء
  • الحصول على الكثير من التمارين الرياضية
  • تجرب البروبيوتيك لمدة شهر لمعرفة ما إذا كانت تساعد

ويجب الامتناع عنا يلي:

  • تأخير أو تخطى وجبات الطعام
  • الأكل بسرعة كبيرة
  • الأكل الكثير من الأطعمة الدهنية أو الحارة أو المصنعة
  • الأكل أكثر من 3 حصص من الفاكهة الطازجة يوميًا (الحصّة 80 جرامًا)
  • شرب أكثر من 3 أكواب من الشاي أو القهوة يوميًا
  • شرب الكحول أو المشروبات الغازية

كيفية تخفيف الانتفاخ والتقلصات والانتفاخات

  • تناول الشوفان (مثل العصيدة) بانتظام
  • تناول ما يصل إلى ملعقة كبيرة من بذور الكتان (كاملة أو مطحونة) يوميًا
  • تجنب الأطعمة التي يصعب هضمها (مثل الكرنب والبروكلي والقرنبيط، براعم بروكسل، والفاصوليا، والبصل والفواكه المجففة)
  • تجنب المنتجات التي تحتوي على مُحلي يسمى السوربيتول

كيفية الحد من الإسهال

  • التقليل من تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة (مثل الخبز البني والأرز البني)، والمكسرات والبذور
  • تجنب المنتجات التي تحتوي على مُحلي يسمى السوربيتول

كيفية تخفيف الإمساك

  • شرب الكثير من الماء للمساعدة في جعل برازك أكثر ليونة
  • زد من كمية الألياف القابلة للذوبان التي تتناولها - تشمل الأطعمة الجيدة الشوفان والبقول والجزر والبطاطس المقشرة وبذور الكتان (كاملة أو مطحونة)

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