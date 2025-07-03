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خارج الحدود

ارتفاع عدد ضحايا حادث إطلاق النار في شيكاغو إلى 4 وفيات و14 مصابا

الشرطة الأمريكية،
الشرطة الأمريكية، فيتو

لقي 4 أشخاص حتفهم متأثرين بإصاباتهم بأعيرة نارية، فيما نُقل 14 آخرون إلى المستشفى، إثر حادث إطلاق نار من سيارة متحركة في شيكاغو، وفق ما أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الخميس.

الحادث وقع خارج مطعم وصالة

ووقع إطلاق النار في حي ريفر نورث بشيكاغو، حسب وكالة أسوشيتد برس.

من جهتها، أفادت العديد من وسائل الإعلام بأن الحادث وقع خارج مطعم وصالة، حيث كان يقام حفل إطلاق ألبوم غنائي جديد لمغني راب.

فيما كشفت الشرطة أن شخصًا أطلق النار على حشد من الأشخاص كانوا يقفون في الخارج، وابتعدت السيارة على الفور وأضافت أنه لم يتم احتجاز أي شخص.

العثور على رجل ميت وعلى مقربة منه سلاح ناري

ويأتي ذلك بعد إعلان السلطات الأمريكية، مساء الأحد الماضي، العثور على رجل ميت وعلى مقربة منه سلاح ناري، يُشتبه في أنه قتل اثنين من عناصر الإطفاء أثناء مكافحتهما حريق غابات في ولاية أيداهو.

وتعرّض عناصر الإطفاء لإطلاق نار أثناء مكافحتهم حريقًا بمنطقة جبلية في مقاطعة كوتيناي بالولاية الواقعة شمال غربي الولايات المتحدة، تبعه تبادل لإطلاق النار بين المشتبه به والشرطة لساعات عدة، وفقًا لفرانس برس. 

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إطلاق نار الشرطة الأمريكية تبادل لإطلاق النار

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