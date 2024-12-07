بعد بدء تداول المياه ببورصة شيكاغو، خبير يكشف حقيقة بيع إثيوبيا ماء النيل لمصر

كشف الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية واستصلاح الأراضي بجامعة القاهرة، عن حقيقة بيع إثيوبيا مياه النيل لمصر، بعد أن بدأت بورصة شيكاغو التجارية، من أول ديسمبر 2024، بضم الماء إلى السلع القابلة للتداول في البورصة.

حقيقة بيع إثيوبيا مياه النيل لمصر

وأكد الدكتور نادر نور الدين أن موضوع عرض إثيوبيا لمياه النيل في بورصة شيكاغو أمر بعيد عن الصحة، مشيرًا إلى أن بورصة شيكاغو لم تذكر اسم مياه النيل، في حديثها عن بيع المياه كسلعة في البورصة، وأن حديثها انصب على بيع المياه داخليًا في أمريكا.

حقيقة بيع مياه النيل في بورصة شيكاغو، فيتو

وقال الدكتور نادر نور الدين عن موضوع عرض إثيوبيا مياه النيل في بورصة شيكاغو، عبر صفحته بالفيس بوك:

أولا: هذا الأمر غير صحيح بالمرة، وأن بورصة شيكاجو لم تذكر اسم مياه النيل مطلقا، ولكنها تتحدث عن بيع المياه داخليًا فقط وليس بين البلاد وبعضها.

ثانيًا: العالم والأمم المتحدة لم تقر أبدًا بيع المياه، أو تسعيرها، أو اعتبارها سلعة حتى الآن، وهى مازالت تعتبرها خدمة وليس سلعة، رغم توصية البنك الدولى ببيع المياه كسلعة، لأنه يرى أن هذا سيوفر الكثير من المياه، ويقلل الإهدار طالما كان المستهلك سواء منزلى أو فلاح، في حقله أو مصنع سيدفع سعرًا للمياه فسيوفر المياه لتوفير ماله طالما أصبح يدفع.

بيع المياه يثير مشاكل عالمية

ثالثًا: حتى هذا الأمر وحتى لايثير مشاكل عالمية بين دول منابع الأنهار ودول المصب لنحو ١٦٥ نهرًا عابرًا للحدود، فإن مقترح تسعير المياه ليس تحصيل سعرًا للمياه نفسها، ولكن فقط تكاليف توصيل المياه إلى منزلك أو حقلك أو مصنعك، من مواسير وترع وصرف، وكذلك تنقية مياه الشرب المكلفة؛ وأيضًا تكلفة الصيانة، لأن لو الدول باعت المياه لمواطنيها فوقتها يحق لدول المنابع بيع المياه ايضا لدول المصب"

مياه النيل، فيتو



كما أشار أستاذ الهندسة ومستشار اليونسيف الدكتور رشاد حامد إلى أن "الموارد المائية في كاليفورنيا محدودة جدًا، وحدث جفاف شديد في الفترة 1987-1992، حينها أنشأت حكومة الولاية "بنك جفاف المياه" لإدارة الموارد المائية المحدودة، وانشئ سوق لبيع المياه تبيع فيه حكومة الولاية المياه للمواطنين سواء للمدن أو للمزارع."

وقال رشاد حامد إنه في عام 2020، أي قبل 4 سنوات، أطلقت مجموعة تسمى CME أول عقود آجلة للمياه، وارتبطت هذه العقود بمؤشر مياه ناسداك فيليس كاليفورنيا (NQH2O).

وأوضح دكتور رشاد حامد أن "الحكاية قديمة، وبيع المياه يتم من الدولة لمواطنيها، وليس من دولة لدولة، وربط ذلك بالنيل الذي هو نهر دولي، وينظم انتفاع الدول المتشاطئة عليه قانون دولى واتفاقيات ومعاهدات أممية واتفاقات ومعاهدات بين الدول المتشاطئة؛ لا علاقة لها بهذا الموضوع المحلي في ولاية كاليفورنيا."

بورصة شيكاغو تبدأ تداول المياه كسلعة

جدير بالذكر أن بورصة شيكاغو التجارية بدأت في أول ديسمبر 2024، بضم الماء إلى السلع القابلة للتداول في البورصة، مثل الذهب والنفط، وتطلق البورصة عقودًا مرتبطة بسوق المياه الفوري في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، البالغة قيمته 1,1 مليار دولار، وتم تسعير كل 43.5 ألف قدم مكعب بقيمة 496 دولارًا.

حقيقة بيع إثيوبيا مياه النيل لمصر، فيتو

وذكرت بورصة شيكاغو التجارية إن الهدف من إدراج المياه ضمن عقود السلع الآجلة، أو كما يُطلق عليها عقود الخيارات، هي عقود تعطي حاملها الحق وليس الالتزام في شراء أو بيع الأصل المالي، وفق سعر محدد؛ وخلال توقيت محدد يمكن أن يشتري أو يبيع الأصل قبل هذا التوقيت، أو عند التوقيت المحدد وليس بعده، هو إدارة مخاطر سوق المياه والموازنة بين العرض والطلب بشكل أفضل، حيث يمنح المستثمر سعرًا استرشاديًا للمياه خلال المستقبل القريب سواء 3 أشهر أو 6 أشهر، وفق لكت جاء في تقرير صحيفة بلومبيرج.

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