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رياضة

لاعبة الزمالك تطالب بمستحقاتها المالية وتنتقد الإدارة برسالة حادة

نادي الزمالك
نادي الزمالك

أثارت اللاعبة البرازيلية ميلكا لوبيسكا، المحترفة السابقة في صفوف فريق الكرة الطائرة بنادي الزمالك، جدلًا واسعًا بعدما وجهت رسالة غاضبة عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام”، طالبت فيها بالحصول على مستحقاتها المالية المتأخرة من النادي.

“ادفعوا مالي”.. رسالة مباشرة وواضحة

وكتبت ميلكا في منشورها قائلة: “ادفعوا مالي، لم يدفعوا لي ما يدينونني به بعد، سأبدأ بنشر الأدلة”. وأضافت تعليقًا مثيرًا للانتباه: “كتبتها بالعربية لتكون واضحة للجميع”، في خطوة تعكس رغبتها في إيصال صوتها إلى الجماهير العربية، وتحديدًا جمهور الزمالك.

بطلة أفريقيا تُهمّش ماليًا

اللاعبة البرازيلية كانت إحدى أبرز عناصر فريق الزمالك خلال مشاركته في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة التي أُقيمت مؤخرًا في نيجيريا، والتي تُوِّج بها الفريق الأبيض على حساب غريمه التقليدي الأهلي، محققًا اللقب القاري للمرة الثالثة على التوالي.

انتظار رد رسمي من النادي

حتى اللحظة، لم يصدر أي رد رسمي من إدارة نادي الزمالك بشأن تصريحات ميلكا، وسط حالة من الترقب بين الجماهير التي تنتظر توضيحًا حول حقيقة تأخّر المستحقات المالية.

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