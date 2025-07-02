أستاذة علوم سياسية تكشف دور الصين في مواجهة المخطط الإسرائيلي لتجويع أهالي غزة

كشفت الدكتورة نادية حلمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بنى سويف، عن الدور الصينى فى إحباط حرب التجويع التى تقودها إسرائيل ضد الشعب الفلسطينى لدفعه للهجرة القسرية من القطاع.

وأكدت أن الجانب الصينى رفض منذ بداية الصراع، أعمال التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين وجرائم العقاب الجماعي بحق سكان غزة، فضلا عن دعمه إقامة (آلية الإغاثة الإنسانية)، مع تقديمه مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة باستمرار.

اتهام واشنطن بتعطيل مجلس الأمن والوقوف ضد العدالة الدولية

وأكدت فى تصريح لفيتو: أظهرت حرب غزة الأخيرة رغبة صينية متزايدة للبناء على دعوة سابقة تقدم بها وزير الخارجية الصينى "وانغ يى" لاستضافة القادة الفلسطينيين والإسرائيليين، لحل إشكالية الصراع الإسرائيلى الفلسطينى. وهنا استغلت بكين توليها الرئاسة الدولية لمجلس الأمن الدولى فى شهر فبراير ٢٠٢٤، لاتهام واشنطن بتعطيل مجلس الأمن والوقوف ضد العدالة الدولية وعدم المبالاة بمعاناة الفلسطينيين، بعد أن منعت واشنطن قرارًا لمجلس الأمن الدولى يدعو لوقف إطلاق النار.

موافقة الكونغرس الأمريكي والبيت الأبيض على بيع أسلحة لإسرائيل

وتابعت: فضلًا عن موافقة الكونجرس الأمريكى والبيت الأبيض فى واشنطن على بيع أسلحة لإسرائيل، وعلى الجانب الشعبي والرأى العام الصينى، فقد تزايد التعاطف الشعبى الصينى والموقف الرسمى لبكين المؤيد رسميًا لنضال الشعب الفلسطينى بعد حرب غزة مباشرةً فى أكتوبر ٢٠٢٣، وهو ما أكده وزير الخارجية الصينى "وانغ يى"، بأن الصراع فى غزة تجاوز الخط الأحمر للحضارة الحديثة ولا بد من تحرك عاجل للمجتمع الدولى، وشدد الوزير الصينى على ضرورة تصحيح ما وصفه بالظلم التاريخى الذى يعانى منه الشعب الفلسطينى.

بكين ستعمل مع المجتمع الدولى لحشد الجهود لتنفيذ وقف إطلاق النار

أكدت أستاذة العلوم السياسية أن الموقف الرسمي الصيني جاء واضحًا وحاسمًا في دعمه للشعب الفلسطيني ورفضه المطلق لأي تهجير قسري أو عقاب جماعي للفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرة إلى أن بكين تعهدت بالعمل مع المجتمع الدولي لحشد الجهود لتنفيذ وقف إطلاق نار عاجل وتأمين وصول المساعدات الإنسانية بأمان إلى القطاع.

وأضافت أن الصين، بصفتها دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن، طرحت عدة مبادرات في المحافل الدولية لدعم القضية الفلسطينية وحل الدولتين، وقدمت مساعدات إنسانية عاجلة لسكان غزة، كما دعت إلى عقد اجتماع طارئ في مجلس الأمن لحث المجتمع الدولي على وقف إطلاق النار وإيجاد حل للأزمة الحالية.

ولفتت إلى أن بكين لعبت دورًا مهمًا في لم شمل الفصائل الفلسطينية، حيث استضافت حوارات جمعت مختلف الفصائل، بما في ذلك حركة "الجهاد الإسلامي" المصنفة إرهابية لدى الولايات المتحدة ودول غربية، وأسفرت هذه الجهود عن توقيع اتفاق "لم الشمل الفلسطيني" المعروف بـ"اتفاق بكين" في يوليو 2024، في خطوة تاريخية تعكس اعتراف الصين بشرعية المقاومة الفلسطينية ودعمها الكامل لإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

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